颱風杜蘇芮逼近 台東離島船班停航民生物資忙補給
颱風杜蘇芮逐漸逼近，搭船前往台東離島綠島、蘭嶼的遊客明顯減少；颱風前夕最忙碌的就是物流業，因應多天不開船班，一箱箱的食品、民生物資等要運到離島補給。
受到颱風杜蘇芮的影響，往返綠島與蘭嶼的船班，從25日至27日將停航，船公司預計明天出動5個航班疏運離島遊客，還在綠島與蘭嶼的遊客如果沒有趕上船班，就得滯留島上。
不過，今天在搭船的富岡漁港，還是有少數年輕遊客無懼颱風將至，繼續既定遊程前往離島，他們說，暑假期間，就算行程耽誤、多待島上幾天也無妨。
在港口可見最忙碌的就是物流業者，蔬果、肉類等食材裝箱，一箱箱的食物及民生用品全部要運到離島補給，船公司員工將一箱箱貨物搬上船，忙得不可開交。
颱風杜蘇芮的位置已在台灣鵝鑾鼻東南方1200公里海面上，台東漁民今天仍然正常出海作業，林姓漁民說，颱風將來襲，到時只能把船綁好，其他的就聽天由命了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言