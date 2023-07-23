颱風杜蘇芮逼近 台東離島船班停航民生物資忙補給

颱風杜蘇芮逐漸逼近，搭船前往台東離島綠島、蘭嶼的遊客明顯減少；颱風前夕最忙碌的就是物流業，因應多天不開船班，一箱箱的食品、民生物資等要運到離島補給。

受到颱風杜蘇芮的影響，往返綠島與蘭嶼的船班，從25日至27日將停航，船公司預計明天出動5個航班疏運離島遊客，還在綠島與蘭嶼的遊客如果沒有趕上船班，就得滯留島上。

不過，今天在搭船的富岡漁港，還是有少數年輕遊客無懼颱風將至，繼續既定遊程前往離島，他們說，暑假期間，就算行程耽誤、多待島上幾天也無妨。

在港口可見最忙碌的就是物流業者，蔬果、肉類等食材裝箱，一箱箱的食物及民生用品全部要運到離島補給，船公司員工將一箱箱貨物搬上船，忙得不可開交。

颱風杜蘇芮的位置已在台灣鵝鑾鼻東南方1200公里海面上，台東漁民今天仍然正常出海作業，林姓漁民說，颱風將來襲，到時只能把船綁好，其他的就聽天由命了。