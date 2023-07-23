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颱風杜蘇芮進逼 九河局啟動防汛避水災

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
九河局因應颱風杜蘇芮提前戒備，注意0918地震影響高寮及崙天便道管制。圖／九河局提供
九河局因應颱風杜蘇芮提前戒備，注意0918地震影響高寮及崙天便道管制。圖／九河局提供

颱風杜蘇芮進逼，可能在台灣東部登陸，預估帶來強勁雨勢。水利署第九河川局已提前準備防汛應對措施，包括高寮與崙天便道管制、水門維護等。花蓮縣政府則呼籲農友，趁颱風尚未接近，採取各項農作物防範措施，如遇災損應盡速通報當地鄉鎮市公所。

九河局因應颱風提前戒備，注意0918地震影響高寮及崙天便道管制、水門雜物與淤積清理，也提醒縣府巡檢市場側溝格柵板，避免塑膠板覆蓋影響路面排水。沿海恐受長浪影響，已協調災害緊急應變各外業執勤組及志工待命，隨時啟動巡查。

九河局長王國樑指出，面對颱風威脅嚴陣以待，維持汛期水情每日5查，視氣象預報成立應變小組，與轄區機關保持橫向聯繫，針對風險地區規畫抽水機及防水擋板預布準備，並依颱風動態啟動防汛整備。

縣府農業處籲請農友及早防颱，農糧作物應留意田區排水溝渠暢通及病蟲害防治，盡早收割成熟水稻與蔬菜；雜糧類如大豆、玉米等作物，留意植株倒伏及田區淹水；果樹應設置防風網及補強支柱固定；設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修等。

颱風遠離後，應注意清園、排除積水等工作，同時加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，確保作物產量及品質；如畜禽有損失則應盡速善後、消毒。

縣長徐榛蔚表示，若發生農林漁牧災損，請農友主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業辦理。

颱風杜蘇芮進逼，可能帶來強勁雨勢，九河局針對水門雜物與淤積清理。圖／九河局提供
颱風杜蘇芮進逼，可能帶來強勁雨勢，九河局針對水門雜物與淤積清理。圖／九河局提供
颱風杜蘇芮進逼，預估帶來強勁雨勢，水利署第九河川局提前準備防汛應對措施，檢查水門運作正常。圖／九河局提供
颱風杜蘇芮進逼，預估帶來強勁雨勢，水利署第九河川局提前準備防汛應對措施，檢查水門運作正常。圖／九河局提供

颱風 災損 排水溝

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