影／超嗨！萬頭攢動仰望空中馬戲炫技 遊客擠爆礁溪商圈

宜蘭礁溪鄉盛夏旗艦活動「夏戀礁溪、礁心一夏」昨晚登場，今年擴大活動精彩內容，不但吸引民眾湧入，周六假日也有很多外縣市遊客進場欣賞，尤其首度來到宜蘭的空中馬戲團壓軸演出，吸晴度百分百，所有人抬頭仰望，快門拍照閃不停，半個多小時高空演技，讓人驚呼連連，大讚好看。

礁溪鄉公所曾舉辦過兩屆熱氣球嘉年華，今年把活動移師到礁溪國小舉行，保留往年活動的精華內容，並擴大成「迷你熱氣球光雕秀、國際空中劇院、撼動天際鼓樂、東方民俗舞蹈」4大主軸，昨晚活動演出吸引上萬名觀眾，幾乎把會場擠爆，熱絡整個礁溪商圈。

先是8顆超萌迷你熱氣球緩緩升空，在節奏音樂下投以七彩絢爛的光束與光影，光雕音樂秀照亮夜空，揭開序幕；接著是來自台南「東方藝術團」與「和太鼓奏流TAIWAN」，震撼力十足的太鼓曲樂響徹雲霄。

壓軸大戲是曾在世界各大國際藝術節、博覽會等節慶活動擔綱開閉幕演出的「西班牙空中劇院」，融入戲劇、馬戲特技等演出形式，讓人耳目一新，更曾多次受邀在奧運及世界盃足球賽表演；團員在40米高空舞動肢體，變換隊伍，並以空中馬戲方式與民眾互動，全場演出45分鐘，帶領觀眾一窺高空特技的炫幻。