快訊

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

杜蘇芮颱風最新路徑曝 粉專指這個走法有點像7年前的莫蘭蒂

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／超嗨！萬頭攢動仰望空中馬戲炫技 遊客擠爆礁溪商圈

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「西班牙空中劇院」融入戲劇、馬戲特技等演出形式，多次受邀在奧運及世界盃足球賽表演，讓人耳目一新，這次首度到宜蘭表演。圖／礁溪鄉公所提供
「西班牙空中劇院」融入戲劇、馬戲特技等演出形式，多次受邀在奧運及世界盃足球賽表演，讓人耳目一新，這次首度到宜蘭表演。圖／礁溪鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉盛夏旗艦活動「夏戀礁溪、礁心一夏」昨晚登場，今年擴大活動精彩內容，不但吸引民眾湧入，周六假日也有很多外縣市遊客進場欣賞，尤其首度來到宜蘭的空中馬戲團壓軸演出，吸晴度百分百，所有人抬頭仰望，快門拍照閃不停，半個多小時高空演技，讓人驚呼連連，大讚好看。

礁溪鄉公所曾舉辦過兩屆熱氣球嘉年華，今年把活動移師到礁溪國小舉行，保留往年活動的精華內容，並擴大成「迷你熱氣球光雕秀、國際空中劇院、撼動天際鼓樂、東方民俗舞蹈」4大主軸，昨晚活動演出吸引上萬名觀眾，幾乎把會場擠爆，熱絡整個礁溪商圈。

先是8顆超萌迷你熱氣球緩緩升空，在節奏音樂下投以七彩絢爛的光束與光影，光雕音樂秀照亮夜空，揭開序幕；接著是來自台南「東方藝術團」與「和太鼓奏流TAIWAN」，震撼力十足的太鼓曲樂響徹雲霄。

壓軸大戲是曾在世界各大國際藝術節、博覽會等節慶活動擔綱開閉幕演出的「西班牙空中劇院」，融入戲劇、馬戲特技等演出形式，讓人耳目一新，更曾多次受邀在奧運及世界盃足球賽表演；團員在40米高空舞動肢體，變換隊伍，並以空中馬戲方式與民眾互動，全場演出45分鐘，帶領觀眾一窺高空特技的炫幻。

礁溪是國人旅宿重鎮，優質溫泉連續2年拿下「十泉十美」及「最佳新創獎」金獎，鄉長張永徳期許藉由舉辦夏戀礁溪活動，提升「溫泉勝地、接軌國際」藝文氛圍，讓礁溪邁向國際藝文及旅遊城鄉，感謝各地遊客在豔夏季節前來欣賞表演、遊步道、嘗美食，度過愉快假期。

團員在高空舞動肢體，以空中馬戲方式與民眾互動，全場演出45分鐘，吸睛度十足。圖／礁溪鄉公所提供
團員在高空舞動肢體，以空中馬戲方式與民眾互動，全場演出45分鐘，吸睛度十足。圖／礁溪鄉公所提供
「西班牙空中劇院」融入戲劇、馬戲特技等演出形式，讓人耳目一新，更曾多次受邀在奧運及世界盃足球賽表演，帶領觀眾一窺高空特技的炫幻。圖／礁溪鄉公所提供
「西班牙空中劇院」融入戲劇、馬戲特技等演出形式，讓人耳目一新，更曾多次受邀在奧運及世界盃足球賽表演，帶領觀眾一窺高空特技的炫幻。圖／礁溪鄉公所提供
超萌的迷你熱氣球在節奏音樂下，投以七彩絢爛的光束與光影，「光雕音樂秀」照亮夜空，民眾擠滿會場。圖／礁溪鄉公所提供
超萌的迷你熱氣球在節奏音樂下，投以七彩絢爛的光束與光影，「光雕音樂秀」照亮夜空，民眾擠滿會場。圖／礁溪鄉公所提供
光雕音樂秀揭開活動序幕，吸引大批民眾入場，幾乎座無虛席。圖／礁溪鄉公所提供
光雕音樂秀揭開活動序幕，吸引大批民眾入場，幾乎座無虛席。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉長張永德（左）贈送紀念物給前來參與演出的西班牙空中劇院團員。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪鄉長張永德（左）贈送紀念物給前來參與演出的西班牙空中劇院團員。圖／礁溪鄉公所提供
西班牙空中劇院是最大演出亮點，團員與礁溪鄉長張永德、鄉公所團隊人員合影。圖／礁溪鄉公所提供
西班牙空中劇院是最大演出亮點，團員與礁溪鄉長張永德、鄉公所團隊人員合影。圖／礁溪鄉公所提供

熱氣球嘉年華 溫泉

延伸閱讀

600秒煙火秀！石岡熱氣球嘉年華9月1日起連3日登場

瑞穗天合國際觀光酒店攜手長榮鳳凰礁溪 推出客房聯賣優惠

黃金湯、美人湯一次體驗！瑞穗天合X長榮鳳凰首度聯賣

夏戀礁溪、礁心一夏 7/22迷你熱氣球光雕秀開場

相關新聞

台東人也可享TPASS 通勤月票最快十月上路299搭到飽

北中南三大生活區TPASS已於7月1日上路，不少台東縣民引領期待，希望也能跟其他人一樣享有低價的通勤月票。台東縣府交觀處...

影／超嗨！萬頭攢動仰望空中馬戲炫技 遊客擠爆礁溪商圈

宜蘭礁溪鄉盛夏旗艦活動「夏戀礁溪、礁心一夏」昨晚登場，今年擴大活動精彩內容，不但吸引民眾湧入，周六假日也有很多外縣市遊客...

台東騎士撞電線桿喪命引國賠爭議 有無「白線」差很多

台東縣中華四路日前發生自撞電線桿車禍，機車騎士送醫不治，外界質疑車道不該存在電線桿，主管機關失職，恐負國賠責任。縣警局交...

林沛祥、王醒之齊轟 蔡適應批誤導

民進黨立委蔡適應前天到水公司談及，去年基隆缺水，與當初原本要設立的「雙溪水庫」，遭居民抗爭無法興建有關。此說法遭國民黨、...

壯圍地景藝術季…迎風逐浪 勾勒捕鰻人織夢

2023壯圍生活節上月開幕，今天舉辦地景藝術季開幕活動。今年壯圍藝術生活節主題「眺島織夢」，延續去年眺望龜山島「眺島」，...

蘇花安最後一哩路 待2部落同意

交通部斥資700億元推動蘇花公路安全提升計畫，規畫3路段，花蓮秀林鄉得吉利部落昨投票同意後，南、北兩段定案，最後一哩路是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦