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台東騎士撞電線桿喪命引國賠爭議 有無「白線」差很多

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
重回事故現場，乍看之下，電線桿很像豎立在車道上。記者徐白櫻／攝影
重回事故現場，乍看之下，電線桿很像豎立在車道上。記者徐白櫻／攝影

台東縣中華四路日前發生自撞電線桿車禍，機車騎士送醫不治，外界質疑車道不該存在電線桿，主管機關失職，恐負國賠責任。縣警局交通隊指出，電線桿在道路邊緣線外，不算車道範圍；馬路最好不要豎立電線桿，不過線路地下化預算龐大，短時間內恐無法全面下地。

台東市市區電線電纜下地，市容整齊，但非市區路段仍是電桿林立、天際線雜亂。本月16日凌晨中華四路600巷路口發生死亡車禍，事故發生時正在下雨，男騎士撞擊電線桿後不幸身亡。

事故發生後，關注東台灣交通違規的臉書社團質疑，電線桿不該出現在道路兩側的護欄內，騎士在車道上撞上電線桿，若家屬提出國賠申請，道路主管機關責無旁貸。

道路主管機關台東市公所會同縣警局交通隊等單位會勘，研商交通改善對策。針對電線桿位置，交通隊說明，此處道路畫設15公分寬的白實線，所以左側是車道、右側是路緣，電桿是位在白色實線外的路緣位置，不算在車道上。此外，初步研判當事人從對面車道逆向衝撞電線桿，並非同向行駛，應無國賠爭議，若路面沒有邊緣線，恐存在較大爭議。

交通隊長劉正達表示，以道路交通安全角度來看，電杆或燈桿不宜占用道路，不過電線電纜下地施工經費龐大，電桿短時間內全面退出道路不容易，駕駛人應避免喝酒或精神不濟下上路。

中華四路600巷路口發生自撞電線桿的死亡車禍，電桿下雜草叢生，不過路面隱約可見白色邊緣線。記者徐白櫻／攝影
中華四路600巷路口發生自撞電線桿的死亡車禍，電桿下雜草叢生，不過路面隱約可見白色邊緣線。記者徐白櫻／攝影
中華四路600巷口的電線桿下方雜草叢生，不過路面隱約可見白色邊緣線。記者徐白櫻／攝影
中華四路600巷口的電線桿下方雜草叢生，不過路面隱約可見白色邊緣線。記者徐白櫻／攝影
本月16日凌晨，中華四路600巷路口發生自撞電線桿的死亡車禍，電桿下雜草叢生，外界質疑「騎士在車道上撞上電線桿」。記者徐白櫻／翻攝
本月16日凌晨，中華四路600巷路口發生自撞電線桿的死亡車禍，電桿下雜草叢生，外界質疑「騎士在車道上撞上電線桿」。記者徐白櫻／翻攝

車道 台東 主管

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