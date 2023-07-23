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1天載不到10人 國光客運將退出台東

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東報導

台汽國光客運繼去年停駛高雄往返台東市區路線後，原1天發車兩班的屏東枋寮往返台東大武路線，因一天載客量不到10人，也將於今年底停駛，國光客運台東路線，走入歷史。民眾感嘆「真的成回憶了」。台東縣府表示，未來若有需求，會再爭取復駛。

近日北中南三大生活圈TPASS通勤月票上路，不少台東人也引領期待。縣府交觀處指出，台東是第一個向中央提案爭取優惠通勤月票的縣市，因政策考量要延至10月才上路，屆時市區公車、公路客運及台鐵火車，月票只要299元，台鐵最南大武至最北池上，總共14站，鼓勵縣民使用大眾運輸系統。

國光客運表示，停駛原因與疫情有關，另受南迴鐵路通車及南迴公路拓寬衝擊也不小，枋寮往返大武路線服務到今年12月31日止，正式退出台東路線。

台東民眾早期往返高雄都是搭乘台汽客運，金馬、中興及國光號等3種車型，最廣為人知。南迴鐵路1991年通車後，客運搭乘人數驟減，國光客運開始減班廢站。2019年12月南迴公路拓寬通車，加上隨後疫情衝擊，國光客運在2022年1月1日停駛高雄往返台東市區路線，僅保留屏東枋寮往返台東大武路線。

不少台東鄉親感到惋惜，有人說「真的成回憶了」、「過去國光行駛南迴的場景變難回，很可惜！」、「再見台汽、再見國光」。

「坐台汽客運，沒有吐就不算有搭過。」大武鄉67歲的陳姓居民說，早期沒有火車飛機的年代，外出只有台汽可搭，南迴公路山區彎道多，一下楓港站或大武站，大家吐得亂七八糟。

縣府表示，原本去年國光客運打算全面停駛台東所有路線，但考量大武及達仁鄉親仍有至屏東縣枋寮就醫需求才保留下來，這次已經擋不住。

台東 國光客運 屏東縣

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