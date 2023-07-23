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照服默默付出 台東表揚幕後英雄

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

40位照服人員是台東縣府推動「幸福台東」的幕後英雄， 54歲蔡富雯自幼肌肉萎縮行動不便，在阿尼色弗兒童之家照顧下成長，成年後重返機構陪伴身障兒童及青少年，「用生命影響生命」。蔡富雯說，她以自身經驗鼓勵孩子「自己一定能做得更好」，這份榮耀屬於所有願意為社會付出的人，不是她一人。

台東縣推動全齡社會服務政策，社會處昨在娜路灣大酒店舉辦「112年度照顧服務人員表揚」，共分成特殊貢獻獎、資深敬業獎、績優服務獎及寄養家庭四類，表揚40人。「哈拿之家」潘玫均、「阿尼色弗兒童之家」蔡富雯獲得特殊貢獻獎，兩機構都是兒少安置機構。

蔡富雯罹患肌肉萎縮症，青少年時期在阿尼色弗兒童之家度過，出社會工作後適逢兒童之家安置小兒麻痺症孩子，蔡富雯回去上班，帶給孩子正面力量，一轉眼已過36年。蔡富雯說，她坦然告訴大家，「過去我曾是受幫助的孩子，我也在這裏長大」，另以自己行動不便為例勉勵孩子，不要被自己的身體所拘束，只要有心付出，每人都是特殊貢獻者。

台東

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