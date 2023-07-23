蘇花安最後一哩路 待2部落同意

交通部斥資700億元推動蘇花公路安全提升計畫，規畫3路段，花蓮秀林鄉得吉利部落昨投票同意後，南、北兩段定案，最後一哩路是花蓮和平到和中段，還有2部落需辦理諮商同意投票，因地方有雜音，工程單位坦言難度較高，將持續與族人溝通爭取支持，盼年底前進入環評審查程序，以2032年完工為目標。

蘇花安北段為宜蘭東澳到南澳9.3公里，中段和平到和中5.5公里，南段和仁到崇德15.1公里。北段已獲沿線3部落同意，南段採外環道方式規畫，不經過崇德市區，卡那岸部落本月15日通過，得吉利部落昨天投票，490戶有過半數的256戶出席，5提案全數過關，其中最重要的「以外環道避開崇德部落路段」及「在崇德下台地設置服務區」2案，前者獲230票同意、後者224票。

蘇花改工程處長李宗仁說，南段規畫在都市計畫區與保安林界線，沿著部落旁施作，以外環道避開市區，將有10.2公里的長隧道，另外會在崇德下台地設置大型服務區，將是全台第一座省道服務區，可讓過路民眾休憩，也提供空間、就業機會給部落族人。

部落會議主席胡明雄感謝族人踴躍投票表達自己意見；崇德村長李慧齡說，外環道加上服務區的做法，能兼顧交通安全、便利和地方經濟發展。

李宗仁說，開發行為經過部落範圍，依據原基法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意，昨投票後，占全線85%長度的南、北兩段已定案，會盡快推動。

中段的花蓮和平至和中段，原路線經過和平工業區，有台泥的和平港、台泥DAKA園區等，公總規畫改線，全段高架設計繞過市區，台泥港公司總經理莊炳煌日前在說明會表示，外環高架會穿越和平港，恐損及和平港公司權益及環境生態破壞，且有颱風天災行車安全疑慮；也有居民擔心改線影響部落生計。

李宗仁說，和平至和中有吾谷子、克尼布2關係部落。吾谷子上月29日因出席人數不足流會，克尼布本月26日投票。此路段有反對意見也有支持聲浪，還在努力爭取支持，若仍然流會或投票結果為反對，希望匡列保留預算，再持續與部落族人溝通，爭取翻盤的機會。