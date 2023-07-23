林沛祥、王醒之齊轟 蔡適應批誤導

民進黨立委蔡適應前天到水公司談及，去年基隆缺水，與當初原本要設立的「雙溪水庫」，遭居民抗爭無法興建有關。此說法遭國民黨、無黨立委參選人林沛祥、王醒之齊轟移花接木。蔡適應說，二人刻意誤導。

近日基隆水質因天熱、久未下雨水變黃濁，水公司增加活性碳、氯氣。蔡適應當時說，已請水公司加強改善方案，解決供水讓民眾感覺不佳問題。蔡說，去年缺水問題，與當初雙溪水庫遭到居民抗爭而無法興建有關。

蔡適應指出，缺水就和現在推動台電四接一樣，未來不蓋，短期內大家會覺得很高興，但長期就會發現用電產生很大困擾。

林沛祥昨天表示，把沒有蓋水庫說成是缺水的元凶，一點都不合理，又把四接和缺水說在一起，表示沒有四接就會缺電，明顯是移花接木。

林沛祥說，身為立委應想辦法爭取民眾權益，而非淪為中央部會的發言機，暖暖地區水變黃濁，要檢討的是如何更換老舊管線、如何加速汰換，另水資源的儲存，中央責無旁貸。

王醒之也批評，蔡適應用極大爭議協和電廠四接填海為例，指責基隆人「以前沒有多蓋水庫」，同時用缺水缺電威脅，以此遮掩問題。

基隆市長謝國樑昨陪同林沛祥到七堵南興市場掃街拜票，他說，基隆供水應該要穩定，短期是靠新山水庫，但長期曾和水公司提過，可以把其他水庫的水引到基隆，做備援方案。

謝國樑表示，水公司過去並沒有完整規畫，蔡委員有心爭取水計畫，當然很開心，但破管的都還是老舊管線，盼多協助舊管汰換。

蔡適應說，王醒之、林沛祥二人完全斷章取義，只是為選舉搏聲量，扭曲他的說法，他為了解決基隆高低供水及避免缺水所做的努力，市民都看得見，盼雙溪水庫重啟評估，兩人卻刻意誤導，非常遺憾。