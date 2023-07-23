聽新聞
test
0:00 / 0:00

林沛祥、王醒之齊轟 蔡適應批誤導

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

民進黨立委蔡適應前天到水公司談及，去年基隆缺水，與當初原本要設立的「雙溪水庫」，遭居民抗爭無法興建有關。此說法遭國民黨、無黨立委參選人林沛祥、王醒之齊轟移花接木。蔡適應說，二人刻意誤導。

近日基隆水質因天熱、久未下雨水變黃濁，水公司增加活性碳、氯氣。蔡適應當時說，已請水公司加強改善方案，解決供水讓民眾感覺不佳問題。蔡說，去年缺水問題，與當初雙溪水庫遭到居民抗爭而無法興建有關。

蔡適應指出，缺水就和現在推動台電四接一樣，未來不蓋，短期內大家會覺得很高興，但長期就會發現用電產生很大困擾。

林沛祥昨天表示，把沒有蓋水庫說成是缺水的元凶，一點都不合理，又把四接和缺水說在一起，表示沒有四接就會缺電，明顯是移花接木。

林沛祥說，身為立委應想辦法爭取民眾權益，而非淪為中央部會的發言機，暖暖地區水變黃濁，要檢討的是如何更換老舊管線、如何加速汰換，另水資源的儲存，中央責無旁貸。

王醒之也批評，蔡適應用極大爭議協和電廠四接填海為例，指責基隆人「以前沒有多蓋水庫」，同時用缺水缺電威脅，以此遮掩問題。

基隆市長謝國樑昨陪同林沛祥到七堵南興市場掃街拜票，他說，基隆供水應該要穩定，短期是靠新山水庫，但長期曾和水公司提過，可以把其他水庫的水引到基隆，做備援方案。

謝國樑表示，水公司過去並沒有完整規畫，蔡委員有心爭取水計畫，當然很開心，但破管的都還是老舊管線，盼多協助舊管汰換。

蔡適應說，王醒之、林沛祥二人完全斷章取義，只是為選舉搏聲量，扭曲他的說法，他為了解決基隆高低供水及避免缺水所做的努力，市民都看得見，盼雙溪水庫重啟評估，兩人卻刻意誤導，非常遺憾。

新山水庫 蔡適應

延伸閱讀

潮音樂草地派對登場 謝國樑：潮境公園增親子遊樂設施

斥全代會「換侯」無稽之談 謝國樑拋國會藍白共推正副院長

基隆立委「四腳督」？社運工作者王醒之參選 地方政壇估衝擊藍綠白

王醒之宣布參選基隆立委 指四接環評是關鍵

相關新聞

林沛祥、王醒之齊轟 蔡適應批誤導

民進黨立委蔡適應前天到水公司談及，去年基隆缺水，與當初原本要設立的「雙溪水庫」，遭居民抗爭無法興建有關。此說法遭國民黨、...

蘇花安最後一哩路 待2部落同意

交通部斥資700億元推動蘇花公路安全提升計畫，規畫3路段，花蓮秀林鄉得吉利部落昨投票同意後，南、北兩段定案，最後一哩路是...

壯圍地景藝術季 迎風逐浪 勾勒捕鰻人織夢

2023壯圍生活節上月開幕，今天舉辦地景藝術季開幕活動。今年壯圍藝術生活節主題「眺島織夢」，延續去年眺望龜山島「眺島」，...

照服默默付出 台東表揚幕後英雄

40位照服人員是台東縣府推動「幸福台東」的幕後英雄， 54歲蔡富雯自幼肌肉萎縮行動不便，在阿尼色弗兒童之家照顧下成長，成...

1天載不到10人 國光客運將退出台東

台汽國光客運繼去年停駛高雄往返台東市區路線後，原1天發車兩班的屏東枋寮往返台東大武路線，因一天載客量不到10人，也將於今...

狂犬病陽性鼬獾闖民宅咬傷花蓮婦 縣府展開疫調籲注意

花蓮縣一名婦人近日遭闖入家中的野生鼬獾咬傷腳趾就醫，事後鼬獾被檢出狂犬病陽性，婦人已注射狂犬病疫苗。縣府農業處表示，相關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦