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狂犬病陽性鼬獾闖民宅咬傷人 花蓮婦人就醫治療

中央社／ 記者張祈花蓮縣22日電

花蓮瑞穗鄉1名婦人遭闖入家中的鼬獾咬傷腳趾，花蓮縣府農業處採樣送驗鼬獾檢體，檢出狂犬病陽性，婦人就醫施打狂犬病疫苗觀察，為求謹慎，也將婦人家中的貓、狗採檢送驗。

玉里慈濟醫院16日晚間收到瑞穗鄉1名婦人就診，稱遭動物咬傷，經醫護人員確認是野生鼬獾後，通報花蓮縣動植物防疫所，並為婦人接種人用狂犬病疫苗，持續追蹤後續身體狀況。

遭咬婦人表示，16日晚間在家中聽到貓狗騷動及追逐聲，前往制止時遭咬傷腳趾，查看發現是遭闖入家中的鼬獾咬傷，趕緊就醫治療。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天指出，17日採樣送檢鼬獾檢體，20日回報檢驗結果為狂犬病陽性，後續擴大採樣婦人家中貓、狗檢體送驗。

花蓮縣政府指出，狂犬病是重要人畜共通疾病，花蓮縣持續進行送驗監控，經統計今年至今已送驗41件，1例為狂犬病陽性，顯示戶外野生動物仍具有風險性，民眾需提高警覺。

花蓮縣府呼籲，野生動物多保有野性，切勿任意接近，避免遭咬傷，若不慎遭動物咬傷務必保持冷靜，牢記動物特徵及行為，用肥皂、清水沖洗15分鐘及消毒傷口，送醫評估是否接種人用狂犬病疫苗。

花蓮 疫苗

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