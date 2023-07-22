蔡適應指缺水水庫蓋不成 王醒之、林沛祥齊轟移花接木

民進黨立委蔡適應昨到水公司談及，去年基隆發生缺水，與當初原本要設立的「雙溪水庫」遭到居民抗爭無法興建有關。此說法遭國民黨、無黨立委參選人林沛祥、王醒之齊轟移花接木、推托之責。

近日基隆水質因天熱及久未下雨水變黃濁，水公司增加活性碳、氯氣。蔡適應昨說，已請水公司持續加強改善方案，解決供水讓民眾感覺不佳的問題。蔡另說，去年去缺水的問題，與當初要「雙溪水庫」遭到居民抗爭而無法興建有關。

蔡適應並指缺水就和現在推動的台電四接一樣，未來不蓋，短期內大家會覺得很高興，但長期就會發現用電產生很大的困擾。

國民黨立委參選人、議員林沛祥今天對此回應表示，把沒有蓋水庫說成是缺水的元兇，一點都不合理，又把四接和缺水說在一起，表示沒有四接就會缺電，明顯是移花接木。

林沛祥說，身為立委應想盡辦法爭取民眾的權益，而不是淪為中央部會的發言機。暖暖地區水變黃濁的問題，要檢討的是如何更換老舊管線如何加速汰換，還有水資源進一步的儲存，中央責無旁貸。

無黨籍立委參選人、前議員王醒之也批評，蔡適應用極大爭議協和電廠四接填海為例，指責基隆人「以前沒有多蓋水庫」，同時用缺水缺電威脅，以此來遮掩問題。

市長謝國樑今天陪同林沛祥到七堵南興市場掃街拜票，他說，基隆的供水應該要穩定，短期是靠新山水庫，但長期他曾和水公司提過，可以把其他水庫的水引到基隆，做為備援方案。