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影／得吉利部落會議投票通過 蘇花安和仁至崇德段定案

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉得吉利部落會議今天就蘇花安和仁到崇德段，舉辦諮商同意投票。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉得吉利部落會議今天就蘇花安和仁到崇德段，舉辦諮商同意投票。記者王燕華／攝影

交通部推動蘇花公路安全提升計畫，南段位於花蓮和仁到崇德段，崇德得吉利部落會議今天舉行諮商同意投票，同意以外環道避開部落路段。蘇花改工程處表示，蘇花安共3段，北、南兩段都獲地方同意，85%路段已定案，僅剩中段花蓮和平到和中還有2個部落待辦理諮商同意投票，預計完成後進入環評程序，目標仍是2025年動工，2032年完工。

今天投票共5個題目，最重要的是以外環道避開崇德部落路段及在崇德下台地設置服務區兩項。秀林鄉得吉利部落共490戶，在蘇花安沿線7個部落人口最多，依規定需要半數出席，出席者過半數同意，才算通過。

上午8時起在崇德多功能活動中心投票，族人出席踴躍，但到截止前半小時出席人數仍不足，地方人士賣力打電話催票，壓線過關，11時35分開票，對於外環道，有出席人數過半數的230戶同意，另有25票不同意、6張無效票；服務區也獲224張同意票，17人不同意，無效票20票。，將是全台省道第一座。李宗仁說，可讓過路民眾休憩，也提供空間、就業機會給部落族人。

蘇花改工程處長李宗仁說，開發行為經過部落範圍，依據原基法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意，始得辦理，工程處依規定到地方辦理多場說明會後，6、7月陸續由部落會議各自開會投票。

蘇花安北段路線在宜蘭，經過南澳鄉3個部落，部落會議都已辦理投票同意；南段經過花蓮秀林鄉得吉利、卡那岸兩個部落，卡那岸已於15日投票通過，得吉利今天也同意，部落會議主席胡民雄感謝族人出來投票，表達自己的意見；崇德村長李慧齡說，外環道加上服務區的做法，能兼顧交通安全、便利和地方經濟發展。

李宗仁說，南段規畫在都市計畫區與保安林界線，沿著部落旁施作，以外環道避開市區，將有10.2公里的長隧道，另外會在崇德下台地設置大型服務區，將是全台第一座省道服務區，可讓過路民眾休憩，也提供空間、就業機會給部落族人。今天諮商同意結果，代表蘇花安南、北兩段都已定案，占全線85%。

中段的花蓮和平至和中段，爭議較大，吾谷子部落上月29日因人數不足流會，克尼布部落本月26日投票。公路總局將與吾谷子部落再溝通，擇期再投票。

李宗仁表示，希望盡速取得全數部落同意，趕在年底前將部落會議結論附在環評計畫書，送到環保署，進入環評程序，但一切必須尊重部落會議的決定。

花蓮秀林鄉得吉利部落會議主席胡明雄在投票結果出爐後，感謝族人踴躍出席，表達意見。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉得吉利部落會議主席胡明雄在投票結果出爐後，感謝族人踴躍出席，表達意見。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉得吉利部落會議今天就蘇花安和仁到崇德段，舉辦諮商同意投票。記者王燕華／攝影
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花蓮秀林鄉得吉利部落會議今天就蘇花安和仁到崇德段，舉辦諮商同意投票。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉得吉利部落會議今天就蘇花安和仁到崇德段，舉辦諮商同意投票。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉崇德村長李慧齡也樂見部落同意，認為可兼顧交通安全便利及地方經濟發展。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉崇德村長李慧齡也樂見部落同意，認為可兼顧交通安全便利及地方經濟發展。記者王燕華／攝影

投票 花蓮 蘇花安

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