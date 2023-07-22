基隆自來水變黃 水公司：符合標準

基隆近期民眾反映打開水龍頭後水變黃、氯氣味道也很重，立委蔡適應說，民眾用水感覺不佳，要求水公司持續提出改善方案。第一區管理處表示，久未降雨，基隆河川流速度緩慢，自淨效果差，加上連日高溫導致原水色度偏高，增加活性碳用藥量，目前都符合飲用水標準。

暖暖區民眾先反映打開水龍頭後水變黃濁，延續多日，氯氣味道也很重，後來信義、仁愛、中正、七堵等各區也都有人反映，有擴散的情況。

蔡適應說，基隆、東北角久未下雨，整個基隆河水開始枯竭，暖暖淨水場從基隆河水抽取的水源品質就開始下降，水公司必須增加活性碳或氯，目前加強從西勢水庫及新山水庫供水到暖暖地區使用，提升暖暖水質。

立委參選人王醒之表示，暖暖許多家中有嬰幼兒的家長憂心忡忡，只能買桶裝水度日，為何出現這樣的水到家戶，水公司品質管理的SOP有必要檢討改善。

第一區管理處副處長陳素卿說，每天都抽取基隆河的川流水當水源，但近日氣溫非常高，也多日沒有下雨，河水流速慢，河川自淨的效果比較差，造成原水色度偏高。增加活性碳藥量，目前送到用戶的水質都符合飲用水標準，家戶並無黃濁和臭味現象。

另外，暖暖區「台北大鎮」為近30年上千戶的老舊高地社區，漏水問題嚴重，每2個月漏水6360噸的水，住戶要分擔漏水費用苦不堪言。

水公司在蔡適應協調及爭取下，昨終於和社區完成簽約接管，重新設計管線及工程，5000萬元經費政府負擔80%、住戶20%，約僅1萬元，徹底解決漏水額外多負擔龐大費用的問題。