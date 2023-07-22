台東新形象標誌 縣民看不懂

台東縣政府近日推出新形象識別標誌，以台東的「東」字五條橫線圖像化，取代過去「蘭花」標誌，雖呈現嶄新前衛設計風格，但多數縣民看不出代表台東印象，直呼「看不懂，這是什麼東東」，也有縣民認為應公開討論，縣府表示，尊重民眾意見。

縣府指出，新的形象識別標誌，以台東的「東」字五條橫線，象徵台東視覺印象的「公路線、海岸線、山稜線、地平線」與向外擴散的「影響力」為主軸設計，呼應視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺等五感體驗，打開民眾對台東的想像。

縣府表示，將東字部分筆畫圖像化，表現日出時分陽光從山頭爬起，與海平面上的月光折射，回應台東的知名地景「第一道曙光」及「月光海」。

多年的「蘭花」形象標誌走入歷史。記者尤聰光／攝影

整體以「東」字為始，經過圖像化及線條處理，表現日出日落，五感體驗盡收台東。

新的形象標誌推出後，引發熱議，張姓縣民說，若不是講台東的東字，看不出這是什麼，也不知道代表意思，以前蘭花標誌就知道是台東，台東有蝴蝶蘭，還有蘭嶼原生種蘭花，很容易識別，也符合台東形象，新的標誌看起來像廟宇屋頂。

洪姓縣民說，她不懂設計，但要代表台東形象標誌，應該一眼能辨認，她建議縣府可以公開討論，最後選出更適合台東的形象標誌。