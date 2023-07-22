嚴審不延審…花蓮臨時會 逾百件積案全過關

花蓮縣議會本屆先前3度開會，因多位議員嚴審，進度緩慢，未審案量大爆炸，引發府會互批不是，關係緊張；本周開第3次臨時會，議會趕進度，前天、昨天一口氣通過縣府所提126案，及216件議員例行性提案，縣府提出的3項自治條例草案也過關，積案全部「清空」。

本周第3次臨時會開議前，累計共126案待審，多半是中央補助的預算案，提案卡關引發府會角力，縣府怒批議會刻意「延宕」慢慢審，多項重要災害復建工程經費無法執行，讓縣民生命財產安全暴露在風險中；10多位跨黨派議員強調，議會並非縣府橡皮圖章，是為民把關才嚴審。

此外，因部分提案涉及農機具補助、災害修復等，也有農民團體 、民眾期盼議會就算嚴格審查，也能夠早日通過。

縣議會提前在本周開第3次臨時會，這兩天為二、三讀會，縣議員邱光明提議10萬元以下預算案共9案採包裹式處理，加速審議流程。前天共91案完成二讀，昨再審餘下的35項議案，126案全部三讀完成。

縣府所提的「花蓮縣未懸掛號牌廢棄車輛清除處理自治條例」、「花蓮縣錄影監視系統設置管理自治條例」、「花蓮縣動物保護自治條例」3項草案修正，以及議員216件例行性提案也全數過關。

兩天議程中，也有幾件提案引發激烈討論，審查縣府推動洗碗工廠要新闢聯外道路的2800萬元預算時，就有多位議員憂心成效，擔心參與店家太少，淪為蚊子館，要求縣府加強宣導；另環保局的環境教育數位中心多蓋100多坪，提案追加1375萬元要付給營造商，也遭質疑是先斬後奏，最後議長張峻裁示表決，才獲通過。