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宜蘭頭城鎮立游泳池遭批救生員不足 鎮長宣布無限期休園

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
頭城鎮立游泳池歷經疫情停業，今年7月1日將重新開放，然卻遭批救生員人數不足，鎮長蔡文益宣布無限期休園。圖／蔡文益提供
頭城鎮立游泳池歷經疫情停業，今年7月1日將重新開放，然卻遭批救生員人數不足，鎮長蔡文益宣布無限期休園。圖／蔡文益提供

宜蘭頭城鎮立游泳池睽違3年重新開放，然而有民眾反映救生員人數不足，縣府教育處今到泳池勘查，現場人數符合規定。鎮長蔡文益表示，公所團隊努力卻遭不實指控，為了避免捲進風波，即日起無限期休園；民意代表批評，若符合規範，何不正面反擊，反而用休園這樣消極手段模糊焦點？

頭城鎮立游泳池2021年因為疫情，公所與委外廠商無法達成共識，持續休園；泳池今年7月1日重新開放，由公所直營。近日有民眾反映，泳池疑因救生員人數不足，要求入池前須簽切結書，「入內後，不奔跑嬉鬧，並請隨時注意人身安全，且不有危及他人之行為，若於園區內導致意外傷害，願自行負責。」

縣府教育處體育保健科表示，根據教育部游泳池管理規範，泳池面積介於750平方公尺到1250平方公尺者，須配置3名救生員；今天下午到頭城鎮立泳池稽查，確實有3名救生員，也都持有合格證照，救生員不足或許存在誤會。

蔡文益表示，切結書的主旨是希望約束民眾自律、用健康的方式游泳，本身並沒有問題，何況不簽也能入池；之前已補足救生員人數，共5人輪班，1人正職、4人兼職，都有救生員執照，泳池也有辦理保險。

蔡文益嘆，公所努力將因疫情關閉的游泳池重新開張，還免費辦證、開放鎮民入場，每天加派人手，多數民眾也支持，卻遭受特定人士不實批評。為避免捲進風波，公所決定即日起無限期休園，也要對愛玩水的鄉親們道歉。

頭城籍縣議員林詩穎認為，行政首長不該用如此消極的方式回應，若站得住腳，就正面迎擊，將開園到現在的救生員相關資料公開，並且繼續營運；遭受質疑就休園，豈非此地無銀三百兩？「敢坐位子就不要怕椅子燙，」希望蔡文益積極面對質疑聲音。

有民眾反映頭城鎮立游泳池救生員人數不足，縣府教育處今到場勘查，表示符合規定。圖／蔡文益提供
有民眾反映頭城鎮立游泳池救生員人數不足，縣府教育處今到場勘查，表示符合規定。圖／蔡文益提供
頭城籍縣議員林詩穎（右）表示，如果站得住腳應該正面迎擊，消極回應豈非此地無贏三百兩。本報資料照
頭城籍縣議員林詩穎（右）表示，如果站得住腳應該正面迎擊，消極回應豈非此地無贏三百兩。本報資料照

宜蘭 體育 議員

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