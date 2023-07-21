快訊

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

13歲少女助「釣魚辦案」遭性侵…警事後稱「沒想到」 王婉諭：簡直荒唐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆上千戶高地社區每2月漏水6360噸 5千萬改善水公司接管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北鎮上千戶高地社區每2月漏水6360噸，5千萬改善水公司接管。記者游明煌／攝影
台北鎮上千戶高地社區每2月漏水6360噸，5千萬改善水公司接管。記者游明煌／攝影

基隆市暖暖區「台北大鎮」為近30年上千戶的老舊高地社區，漏水問題嚴重，每2個月漏水6360噸的水，住戶要分擔7度的公共用水，苦不堪言。自來水公司今天社區簽約接管，重新設計管線及工程，5000萬元經費政府負擔80%、住戶20%約1萬元，徹底解決漏水。

台北大鎮社區主委蘇林玉琴說，他們社區過去常有通報漏水，或是柏油路面滲水的問題，社區管委會很難一一的找出漏水地點，所以希望自來水公司可以來接手管理。

立委蔡適應表示，高地供水問題是基隆過去的歷史共業，他努力與中央溝通、爭取計畫，基隆目前包含今日簽約的台北大鎮，已有8個社區幸福華城、壯觀台北、美之國、富都新城、綠葉山莊、民生社區、大慶大城參與。他會持續爭取中央的支持，期盼有第二期的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，幫助更多社區脫離歷史共業。

台北大鎮社區前主委謝益全說，去年和前年接任社區主委，他和社區的住戶一起找蔡立委和自來水公司，經過了多次的協調會議後，總算促成了今天簽約。

「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」是行政院核定自民國110年到113年的四年計畫，今年評選113年的案件只有台北大鎮社區符合。

水公司第一區管理處副處長陳素卿說，水公司會來重新設計管線及工程，工程改善費用大約5000萬元，由政府負擔80%、住戶部分負擔20%，台北大鎮社區有住戶914戶，分擔下來每戶大約要需要繳納1萬元費用。

陳素卿表示，過去台北大鎮社區的漏水問題嚴重，每戶要漏106度的水，每2個月抄表就要漏掉6360度的水，相當於6360噸的水，住戶就要分擔7度的公共用水，長久下來水資源浪費甚鉅，未來工程完成以後就會由自來水公司接管，解決漏水及維護的問題。

漏水 基隆 蔡適應 水資源

延伸閱讀

社區仍有病毒！流感重症通報數未減 公費藥劑延至8月底

久未雨又高溫 基隆自來水偏黃氯味重 水公司：水質符合標準

天龍國車位一路漲 大安區車位可買基隆三房

天氣炎熱竟怕沒錢不開冷氣 長照社區據點靠這兩方式撐

相關新聞

基隆上千戶高地社區每2月漏水6360噸 5千萬改善水公司接管

基隆市暖暖區「台北大鎮」為近30年上千戶的老舊高地社區，漏水問題嚴重，每2個月漏水6360噸的水，住戶要分擔7度的公共用...

久未雨又高溫 基隆自來水偏黃氯味重 水公司：水質符合標準

基隆地區近期久未降雨，民眾反映打開水龍頭後水變黃、氯味道也很重。立委蔡適應說，民眾用水感覺不佳，已要求出持續提出改善方案...

南橫公路落石交通暫中斷 工務段預計中午搶通

台東昨晚山區大雨影響，省道台20線南橫公路臨105線41公里向陽段今晨發生落石，導致雙向交通受阻，公路總局關山工務段已派...

騎樓停車里長反彈 基市府：滾動修正

基隆市政府今年3月公告76處騎樓可合法停放機車，仁愛區有15處，多數里長認為市中心很多地方沒人行道，騎樓又開放停車，造成...

台東增醫療量能 後年1鄉1高救隊

台東為彌補醫療資源不足，消防局12年前成立喻為「行動急診室」的高級救護隊，逐見成效。昨再新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴表...

多蓋100坪 花蓮環教中心追加預算通過

花蓮縣府獲中央花東基金補助，斥資1億8500萬興建環境教育數位中心，去年9月落成啟用，但事後與營造廠商發生履約爭議，業者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦