基隆上千戶高地社區每2月漏水6360噸 5千萬改善水公司接管

基隆市暖暖區「台北大鎮」為近30年上千戶的老舊高地社區，漏水問題嚴重，每2個月漏水6360噸的水，住戶要分擔7度的公共用水，苦不堪言。自來水公司今天社區簽約接管，重新設計管線及工程，5000萬元經費政府負擔80%、住戶20%約1萬元，徹底解決漏水。

台北大鎮社區主委蘇林玉琴說，他們社區過去常有通報漏水，或是柏油路面滲水的問題，社區管委會很難一一的找出漏水地點，所以希望自來水公司可以來接手管理。

立委蔡適應表示，高地供水問題是基隆過去的歷史共業，他努力與中央溝通、爭取計畫，基隆目前包含今日簽約的台北大鎮，已有8個社區幸福華城、壯觀台北、美之國、富都新城、綠葉山莊、民生社區、大慶大城參與。他會持續爭取中央的支持，期盼有第二期的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，幫助更多社區脫離歷史共業。

台北大鎮社區前主委謝益全說，去年和前年接任社區主委，他和社區的住戶一起找蔡立委和自來水公司，經過了多次的協調會議後，總算促成了今天簽約。

「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」是行政院核定自民國110年到113年的四年計畫，今年評選113年的案件只有台北大鎮社區符合。

水公司第一區管理處副處長陳素卿說，水公司會來重新設計管線及工程，工程改善費用大約5000萬元，由政府負擔80%、住戶部分負擔20%，台北大鎮社區有住戶914戶，分擔下來每戶大約要需要繳納1萬元費用。

陳素卿表示，過去台北大鎮社區的漏水問題嚴重，每戶要漏106度的水，每2個月抄表就要漏掉6360度的水，相當於6360噸的水，住戶就要分擔7度的公共用水，長久下來水資源浪費甚鉅，未來工程完成以後就會由自來水公司接管，解決漏水及維護的問題。