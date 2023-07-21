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台東縣府推新形象識別標誌 民眾：這是什麼東東？

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
大多縣民認為以前蘭花標誌就知道是台東，畢竟台東有蝴蝶蘭，還有蘭嶼原生種蘭花，很容易識別出來，也符合台東形象。記者尤聰光／攝影
大多縣民認為以前蘭花標誌就知道是台東，畢竟台東有蝴蝶蘭，還有蘭嶼原生種蘭花，很容易識別出來，也符合台東形象。記者尤聰光／攝影

台東縣政府近日推出新形象識別標誌，以台東的「東」字五條橫線圖像化，取代過去幾十餘年的「蘭花」標誌，雖呈現嶄新前衛設計風格，但多數縣民看不出代表台東的印象，直呼「看不懂，這是什麼東東」。也有縣民認為應該公開討論。縣府表示， 尊重民眾意見。

縣府指出，新的形象識別標誌，以台東的「東」字五條橫線，來象徵台東視覺印象的「公路線、海岸線、山稜線、地平線」以及向外擴散的「影響力」為主軸設計，並呼應包括視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺等五感體驗，打開民眾對台東的想像。

縣府表示，將東字部份筆畫圖像化，表現日出時分陽光從山頭爬起的畫面，以及海平面上的月光折射，回應臺東的知名地景「第一道曙光」及「月光海」。整體以「東」字為始，經過圖像化及線條處理，表現日出日落，五感體驗盡收台東。

為讓民眾加深台東品牌印象，縣府去年委由設計中心，設計新形象識別標誌，取代過去使用幾十餘年的蘭花形象識別標誌。並已在官網公開推出全新的形象識別標誌，縣府各項活動邀請函及服飾上也印製新的識別標誌。不過，新的形象標誌，大多縣民卻看不懂，引熱議。

「這形象標誌看不懂！」張姓縣民說，若不是講台東的東字，真的看不出這是什麼東西，也不知道代表什麼意思，以前蘭花標誌就知道是台東，畢竟台東有蝴蝶蘭，還有蘭嶼原生種蘭花，很容易識別出來，也符合台東形象，新的標誌他看起來像廟宇屋頂。

另洪姓縣民說，她不懂設計這東西，但既然要代表台東的形象標誌，就應該一眼能辨認出來就是台東，其實，台東有很多東西或地方可以用來設計，她建議縣府其實公開討論，最後選出更適合台東的形象標誌。

台東縣政府過去使用幾十餘年的「蘭花」形象標誌，走入歷史。記者尤聰光／攝影
台東縣政府過去使用幾十餘年的「蘭花」形象標誌，走入歷史。記者尤聰光／攝影
台東縣政府推出的新形象識別標誌，已在官網公開推出，並在各項活動邀請函及服飾上也印製新的識別標誌。記者尤聰光／攝影
台東縣政府推出的新形象識別標誌，已在官網公開推出，並在各項活動邀請函及服飾上也印製新的識別標誌。記者尤聰光／攝影
台東縣政府近日推出新形象識別標誌，以台東的「東」字五條橫線圖像化，取代過去幾十餘年的「蘭花」標誌。記者尤聰光／翻攝
台東縣政府近日推出新形象識別標誌，以台東的「東」字五條橫線圖像化，取代過去幾十餘年的「蘭花」標誌。記者尤聰光／翻攝

台東 標誌

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