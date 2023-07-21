久未雨又高溫 基隆自來水偏黃氯味重 水公司：水質符合標準

基隆地區近期久未降雨，民眾反映打開水龍頭後水變黃、氯味道也很重。立委蔡適應說，民眾用水感覺不佳，已要求出持續提出改善方案。水公司表示，基隆河川流速度緩慢自淨效果差，加上連日高溫，導致原水色度偏高，添加活性碳用藥量，目前都符合飲用水標準。

暖暖區民眾先反映打開水龍頭後水變黃濁，延續多日，氯味道也很重，後來信義、仁愛、中正、七堵等各區也都有人反映，有擴散的情況。

立委蔡適應今天說，基隆這段期間都一直沒有下雨，包括東北角地區也沒有下，整個基隆河水開始枯竭，暖暖淨水場從基隆河水抽取的水源品質就開始下降，水公司必須增加活性碳或氯，因此家庭用水就會發生這樣的情形。

蔡適應表示，雖然從7月9日至今，抽檢的數據都還在正常範圍內，但民眾用水感覺不佳，他已要求水公司第一區管理處提出持續改善方案。

蔡適應說，目前自來水公司另一個改善方案，加強從西勢水庫及新山水庫供水到暖暖地區使用，提升暖暖水質。

水公司第一區管理處副處長陳素卿，每天都抽取基隆河的川流水當水源，但近日氣溫非常高，也多日沒有下雨，河水流速慢，河川自淨的效果比較差，造成原水色度偏高。

陳素卿表示，接到用戶的反映後緊急應變，增加活性碳，也調整加藥量，目前送到用戶的水質都符合飲用水標準，家戶並無黃濁和臭味現象。

台水公司暖暖淨水場緊急於淨水設備添加活性碳，並同時動員人力至各社區及用戶端現場了解水質狀況，即時應變處置改善供水水質，進行水質採樣，進行各項檢測。

對於有質疑水質的用戶，均會同用戶至蓄水池、水塔等用戶設備端辦理檢測，近日檢測結果濁度均介於0.8至1.47NTU，餘氯每公升0.26至0.76毫克，水質皆符合「飲用水水質標準」。

為避免供水水質遭受汙染，自來水中必須添加氯，且輸送過程餘氯須維持每公升0.2至1.0毫克，此濃度對人體不會造成影響；因餘氯濃度超過每公升0.4毫克時，就易被聞出氯味，氣溫偏高時，氯氣味道會更加明顯，民眾使用自來水時，於流出後稍做短暫靜置，氯味便會逐漸散發。

水公司說，後續已增設有機物檢測儀器，並加強水質監測頻率，由每2小時提升至每小時一次，並配合原水水質狀況適時調整淨水操作處理。