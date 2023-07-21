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台東增醫療量能 後年1鄉1高救隊

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣消防局成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，昨天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴（右三）幫忙打氣。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，昨天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴（右三）幫忙打氣。記者尤聰光／攝影

台東為彌補醫療資源不足，消防局12年前成立喻為「行動急診室」的高級救護隊，逐見成效。昨再新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴表示，台東駐地國軍包括陸軍太平營區及空軍志航基地已有11個高級救護隊，到2025年可完成「一鄉一高救隊」，提升全縣及戰時醫療量能。

台東駐地國軍陸軍目前約有100多名擁有EMT-1、EMT-2證照的官兵，消防局為增加官兵救護經驗，洽軍方透過實務交流，讓官兵未來不僅能協助縣內救護任務，也提升戰時救護任務。

消防局高級救護隊昨再有13人加入演訓，饒慶鈴前往慰問，看到學員操作各項緊急救護動作技術熟練，十分肯定。她表示上任後不斷擴充「高救隊」，目前到院前急救成功率已達到33%，等於每3個心肺功能停止病患，就有1人救活。

饒慶鈴說，台東現有67名高救隊員，再新進13人，距百員目標還差20人，盼2025年能達成，同時也從11個鄉鎮市高救隊擴增到16個，完成一鄉一高救隊目標。

消防局救護科科長孫揚文說，高救隊成效顯著，去年健康雜誌「城市急救力大調查」，台東OHCA康復出院率非6都城市第一。

台東 饒慶鈴 陸軍

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