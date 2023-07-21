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多蓋100坪 花蓮環教中心追加預算通過

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣環境教育數位中心工程有履約爭議，經廠商提出仲裁，縣府需給付餘下的1375萬元工程款。記者王燕華／攝影
花蓮縣環境教育數位中心工程有履約爭議，經廠商提出仲裁，縣府需給付餘下的1375萬元工程款。記者王燕華／攝影

花蓮縣府獲中央花東基金補助，斥資1億8500萬興建環境教育數位中心，去年9月落成啟用，但事後與營造廠商發生履約爭議，業者提出仲裁，縣府被裁定須給付1375萬元工程款，向議會提出追加預算案，議長張峻認為爭議大，昨宣布表決，在場多數議員同意，全案二讀通過。

花蓮縣環境教育永續中心舊建物使用超過50年、環保局舊辦公廳舍使用也超過45年，兩棟建物都有安全疑慮，縣府向環保署爭取花東基金補助1億3500萬，再加上中央、地方配合款5000萬元，整合規畫「花蓮縣環境教育數位中心」，新大樓約1270坪，比舊大樓空間增加2倍。

建物雖已落成啟用，但營造廠商「多蓋」100多坪，向縣府追討1375萬元工程款，仲裁結果，縣府必須給付。

預算案昨天在縣議會臨時會審查時引起議員討論，縣議員張美慧、楊華美、黃馨、林源富、鄭寶秀、吳東昇等人紛紛提出看法。張美慧質疑，既然廠商擅自多蓋，縣府為什麼不提告，就要付這筆錢，這都是民脂民膏，應該謹慎。

對於仲裁結果，環保局代理局長饒慶龍說，「我覺得我們該贏，結果輸了，我也不能接受」，但既然仲裁出爐，該給的還是要給，已呈報環保署獲同意，在工程款中做調整，先付這筆錢。

縣府代理祕書長饒忠解釋「多蓋」的原因，全案是統包案，由環保局為起造人，委請專業營建管理（PCM）監造，營造商依縣府需求規畫設計，但設計出來超過統包工程設計需求書，PCM就應該來向起造人確認，但PCM卻沒有，才變成多蓋。全案癥結在PCM未善盡監造職責，後續會向PCM提出行政訴訟。

花蓮 議員

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