騎樓停車里長反彈 基市府：滾動修正

基隆市政府今年3月公告76處騎樓可合法停放機車，仁愛區有15處，多數里長認為市中心很多地方沒人行道，騎樓又開放停車，造成店家不便，也影響行人通行權利，昨在議會的座談會群起反彈。市府表示，現階段已公告的路段可滾動修正調整。

基隆市地狹人稠，建物多老舊，沒足夠停車空間，尤其市區騎樓違停嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府決定在兼顧通行權利及不影響市容規範下，適度放寬騎樓，今年3月市長謝國樑公告76處騎樓可合法停車，未依規定停放仍會開單。

議長童子瑋說，仁愛區本來就缺乏行人空間，高齡化社會應更友善行人，市府正推動友善行人措施，車輛要禮讓行人，開放騎樓停車就是「人要讓車」，兩者互相衝突。

童子瑋認為，仁愛區位在市中心地狹人稠，很多地方沒有人行道只有騎樓，騎樓有很多人要行走，最近才順利爭取到經費做騎樓整平，還沒完工就開放騎樓停機車，影響商家及長輩行的安全。

仁愛區忠勇里長林羅清梅表示，仁愛區多數里長對騎樓停機車很反彈，騎樓空間狹小，機車停放後行人難走，應在現有停車場增加機車停車格，否則會愈停愈多，造成亂象。仁德里長王朝成說，騎樓停機車是落伍作法，應畫在偏遠地方，不能在市中心，否則容易引發糾紛。

交通處長王圳宏說，市區沒太多空地可當停車場，因此逐步開放騎樓停車，目前全市開放76處，透過會勘決定哪些地方可停，現階段已公告的不是不能調整，可滾動式修正。

市府說，第一波公告全市共76處，包含仁愛區15處、中正區28處、信義區10處、七堵區5處、暖暖區5處、安樂區8處及中山區5處。