聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎樓停車里長反彈 基市府：滾動修正

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政府今年3月公告76處騎樓可合法停放機車，仁愛區有15處，多數里長認為市中心很多地方沒人行道，騎樓又開放停車，造成店家不便，也影響行人通行權利，昨在議會的座談會群起反彈。市府表示，現階段已公告的路段可滾動修正調整。

基隆市地狹人稠，建物多老舊，沒足夠停車空間，尤其市區騎樓違停嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府決定在兼顧通行權利及不影響市容規範下，適度放寬騎樓，今年3月市長謝國樑公告76處騎樓可合法停車，未依規定停放仍會開單。

議長童子瑋說，仁愛區本來就缺乏行人空間，高齡化社會應更友善行人，市府正推動友善行人措施，車輛要禮讓行人，開放騎樓停車就是「人要讓車」，兩者互相衝突。

童子瑋認為，仁愛區位在市中心地狹人稠，很多地方沒有人行道只有騎樓，騎樓有很多人要行走，最近才順利爭取到經費做騎樓整平，還沒完工就開放騎樓停機車，影響商家及長輩行的安全。

仁愛區忠勇里長林羅清梅表示，仁愛區多數里長對騎樓停機車很反彈，騎樓空間狹小，機車停放後行人難走，應在現有停車場增加機車停車格，否則會愈停愈多，造成亂象。仁德里長王朝成說，騎樓停機車是落伍作法，應畫在偏遠地方，不能在市中心，否則容易引發糾紛。

交通處長王圳宏說，市區沒太多空地可當停車場，因此逐步開放騎樓停車，目前全市開放76處，透過會勘決定哪些地方可停，現階段已公告的不是不能調整，可滾動式修正。

市府說，第一波公告全市共76處，包含仁愛區15處、中正區28處、信義區10處、七堵區5處、暖暖區5處、安樂區8處及中山區5處。

人行道 基隆 童子瑋

延伸閱讀

和平島琉球慰靈碑腳斷「包紮止血」 沖繩議長允助重建

騎樓停車仁愛區里長反彈糾紛多行人怨 基市府：可修正

免費青年電動機車今公告 謝國樑：8月底前完成廠商評選

基隆第2處社宅 謝國樑：台肥六合、惠明新村擇一

相關新聞

多蓋100坪 花蓮環教中心追加預算通過

花蓮縣府獲中央花東基金補助，斥資1億8500萬興建環境教育數位中心，去年9月落成啟用，但事後與營造廠商發生履約爭議，業者...

騎樓停車里長反彈 基市府：滾動修正

基隆市政府今年3月公告76處騎樓可合法停放機車，仁愛區有15處，多數里長認為市中心很多地方沒人行道，騎樓又開放停車，造成...

台東增醫療量能 後年1鄉1高救隊

台東為彌補醫療資源不足，消防局12年前成立喻為「行動急診室」的高級救護隊，逐見成效。昨再新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴表...

和平島琉球慰靈碑腳斷「包紮止血」 沖繩議長允助重建

基隆市和平島曾有全台最早的琉球漁民聚落，有12年歷史的「琉球漁民慰靈碑」，因歲月的摧殘風化左腳整個斷掉，目前用布起來「包...

騎樓停車仁愛區里長反彈糾紛多行人怨 基市府：可修正

基隆市政府今年3月公告76處騎樓可合法停放機車，仁愛區有15處，但多數里長認為市中心很多地方沒有人行道，騎樓又開放停車，...

基隆市公車「秘密客」搭乘查乘客感受 首日表揚這駕駛

配合「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用後，基隆市公車搭乘人數也增多，今天起導入神秘稽核制度，派出「秘密客」實際扮乘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦