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台東紅葉谷綠能溫泉園區 原民會支持盼成原鄉模範

中央社／ 台東縣20日電

台東紅葉谷綠能溫泉園區是原民地區第一座委外經營的地熱發電基地，原民會歷年來挹注延平鄉公所近3000萬元開發經費，期盼各地方政府能仿效公私協力的成功模式，發揮最大實益。

紅葉谷綠能溫泉園區位於台東延平鄉紅葉村，是「紅葉少棒」的故鄉；除了居民在河床上徒手挖掘的野溪溫泉，由當地布農部落等業者經營過的「紅葉溫泉」也是許多人的美好回憶。

然而「紅葉溫泉」因八八風災而毀損，在鄉公所積極推動下，於2020年由台泥綠能與雲朗觀光攜手規劃紅葉谷綠能溫泉園區，結合溫泉、美食與遊程，同時成為再生能源地熱發電的預備基地。

為培養地方政府主管及承辦人對溫泉產業相關經營管理與行銷知識，原住民族委員會舉辦「112年溫泉產業人才教育訓練暨觀摩培訓」，今年特別納入地熱產業發展等再生能源相關課程。

原民會副主委鍾興華今天到台東紅葉谷綠能溫泉園區與學員共同參與導覽，瞭解地熱發電原理及鑽井工程運作的模式，園區運用溫泉地熱的熱交換原理及水循環設計，達到水資源永續，並以地熱烘乾的技術結合延平鄉種植的鳳梨及可可等作物，推廣特色產品，達成地熱產業的多元應用。

鍾興華表示，為推動原住民族地區溫泉產業，原民會過去補助原住民族地區18個公所進行溫泉基礎建設開發，推動原住民族地區溫泉合法化的工作，2022年已有宜蘭縣南澳鄉「碧候溫泉」、新竹縣尖石鄉「秀巒溫泉會館」、高雄市茂林區「情人谷溫泉」、屏東縣牡丹鄉「旭海溫泉」2館及台東縣延平鄉「紅葉谷綠能溫泉園區」等5處溫泉陸續開館，未來將持續串連各特色景點，以點線的方式結合歲時祭儀，創造旅遊價值及經濟效益，並增加在地原住民族就業機會。

溫泉 原住民 台東

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