騎樓停車仁愛區里長反彈糾紛多行人怨 基市府：可修正

基隆市政府今年3月公告76處騎樓可合法停放機車，仁愛區有15處，但多數里長認為市中心很多地方沒有人行道，騎樓又開放停車，造成店家不便與影響行人通行權利，今天在議會的座談會群起反彈。市府表示，現階段已公告的可以滾動式修正調整。

基隆市地狹人稠，建物多老舊，沒有足夠停車空間，尤其市區騎樓違停相當嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府決定在兼顧通行權利及不影響市容規範下，適當放寬騎樓使用，今年3月市長謝國樑公告76處騎樓可合法停車，但未依規定方式停放仍會開單。

議長童子瑋說，仁愛區本來就缺乏行人空間，在高齡化社會應該更友善行人，市府正在推動友善行人，車輛要禮讓行人，反觀開放騎樓停車，就是「人要讓車」，兩者互相衝突。

童子瑋認為，仁愛區位在市中心地狹人稠，有很多地方沒有人行道只有騎樓，騎樓有很多人要行走，最近才順利爭取到經費要做騎樓整平，都還沒有完工就開放騎樓停機車，不僅影響商家，也影響到長輩行的安全。

仁愛區忠勇里長林羅清梅表示，仁愛區多數里長對騎樓停機車都反彈，因為騎樓多狹小，機車停了行人很難走，應是在現有停車場增加機車停車格，越停會越多，造成亂象。

仁德里長王朝成說，騎樓停機車是落伍的，要畫應在偏遠的地方，不能在市中心，不只造成糾紛四起，很多店長及民眾也打算抗議。

明德里長許文杰指出，店家有的瓦斯桶放騎樓，擔心發生意外，很多騎樓畫了行人就很難過，有的人長期占用停放，也有的店家當成自家停車格，糾紛頻傳，甚至吵架。行人友善應該先友善行人才對。

交通處長王圳宏表示，市區沒有什麼空地可當停車場，因此逐步開放騎樓停車，目前全市開放76處，但愛區有15處，透過會勘來決定哪些地方可停，現階段已公告的並不是不能調整，可以滾動式修正。