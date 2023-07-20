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基隆市公車「秘密客」搭乘查乘客感受 首日表揚這駕駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車「秘密客」搭乘查乘客感受，首日表揚這駕駛。圖／市公車處提供
基隆市公車「秘密客」搭乘查乘客感受，首日表揚這駕駛。圖／市公車處提供

配合「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用後，基隆市公車搭乘人數也增多，今天起導入神秘稽核制度，派出「秘密客」實際扮乘客搭車，以掌握乘客感受並發現問題。首日發現501線公車駕駛員賴文豐，平穩駕車、貼心提點受到乘客好評。

市公車處為鼓勵民眾多加利用公車服務，即日起導入神秘稽核制度，以掌握乘客感受，發現問題並針對問題提出快速有效的改善，對於駕駛員親切熱忱的服務，也能第一時間給予表揚獎勵。

基隆市公車處處長楊華中說，神秘稽核制度會派不同同仁，搭乘不同公車路線，以主動發現問題，了解乘客感受的方式，掌握問題，著並立即解決問題，改善缺失，要求駕駛員立即改善。

另外，也能把駕駛員好的一面彰顯公眾讓大家看見，提升服務品質，透過內部評審小組審核，以頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，具體給予優良駕駛鼓勵。

市公車處表示，實施神秘稽核制度第一天，發現501線公車駕駛員賴文豐，受到乘客大力讚許，能平穩駕車外，語氣溫和熱心提醒乘客注意安全，並於每站皆提醒每位乘客記得上下車刷卡，主動關懷乘客需求，實為駕駛的典範。

公車處會列管每次稽核結果，也會根據民眾透過1999市民熱線或市政信箱所反映的投訴或表揚案件，主動複查駕駛員行為，落實神秘稽核制度。

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