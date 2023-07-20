快訊

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

游盈隆公布最新民調：四成二樂見郭台銘攪局 衝擊柯侯選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升國軍救護經驗及地方救護力 台東高救將與軍方合作

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣消防局12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴（右三）慰問，她說目前計11個高救隊，預計2025年完成一鄉一高救隊。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴（右三）慰問，她說目前計11個高救隊，預計2025年完成一鄉一高救隊。記者尤聰光／攝影

彌補醫療資源不足，台東縣消防局12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴慰問，她說目前計11個高救隊，預計2025年完成一鄉一高救隊。消防局表示，未來將於駐地國軍合作，將全縣及戰時醫療量能升級。

消防局指出，台東駐地國軍包括陸軍太平營區及空軍志航基地，目前約有1百多名擁有EMT-1、EMT-2證照的官兵，為增加官兵救護實務經驗，已開始接洽軍方，希望藉由實務交流，讓官兵不僅能協助縣內救護任務，也能提升戰時官兵救護任務。

今天消防局舉辦高救隊新進13名學員演訓，饒慶鈴在消防局長管建興陪同下前往慰問，只見學員以熟練的技術，操作各項緊急救護動作，深獲饒慶鈴肯定。她說，自上任不斷擴充高救隊後，到院前的急救成功率達到33%，等於每3個OHCA，就有1人救活。

饒慶鈴表示，目前已有67名高救隊員，若加上新進13人，距離目標百名高救隊員還差20人，希望預計在2025年達成，同時也從目前11個鄉鎮市高救隊，增加到16個，完成一鄉一高救隊。把過去12年前全縣的緊急醫療能量，從僅有3%的救活率，大幅提升。

消防局救護科科長孫揚文說，由於高救隊成效顯著，去年在健康雜誌進行「城市急救力大調查」中，台東縣在OHCA（心肺功能停止）康復出院率，更是打敗其他非6都城市奪得第一。成功模式，也陸續吸引全國的消防及醫護人員前來觀摩。

台東縣消防局表示，未來將於駐地國軍合作，將全縣及戰時醫療量能升級。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局表示，未來將於駐地國軍合作，將全縣及戰時醫療量能升級。記者尤聰光／攝影

延伸閱讀

台東今起向登革熱宣戰 不配合防治罰3000元起跳

台東紅烏龍茶實驗場開張 可品嘗特色茶、認識茶歷史

沒有坐一起！侯友宜、郭台銘同桌用餐 互動引發關注

侯友宜、郭台銘今晚確定將同桌 中間隔「這4人」

相關新聞

提升國軍救護經驗及地方救護力 台東高救將與軍方合作

彌補醫療資源不足，台東縣消防局12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴慰問，她說...

基隆電動機車專案 8月底完成廠商評選

基隆市政府編列3.6億元，要以補助方案送出1.2萬輛「免費青年電動機車」，昨天在環保局官網公告。市長謝國樑說，歡迎所有符...

台東市登革熱病媒蚊指數 6處偏高

全台登革熱人數不斷上升，台東縣尚無本土個案，不過已有2例外縣市個案足跡，縣長饒慶鈴昨宣布將周六訂為居家環境清潔日，籲縣民...

宜蘭紅龍果甜王23.4度 贏白甘蔗

宜蘭紅龍果品質評鑑結果出爐，甜王組冠軍是羅東鎮的游炳煌，果肉中心甜度23.4度超過白甘蔗，是歷年最甜；紅肉組冠軍是員山鄉...

花蓮地政所爆性騷 處置遭質疑

花蓮地政事務所一名吳姓女員工昨指控，遭蕭姓測量助理以摸頭、下巴、大腿等方式性騷，4月提出申訴後，蕭男至今未被懲處，她反遭...

遭質疑圖利 基市：花一樣的錢垃圾為何要埋家園

基隆市府決定不與垃圾焚化後灰渣處理業者永盛公司續約，永盛公司質疑，市府公開招標價格可以拉高遠超過給永盛的價碼，圖利他人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦