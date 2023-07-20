提升國軍救護經驗及地方救護力 台東高救將與軍方合作

彌補醫療資源不足，台東縣消防局12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊，今天新進13名學員演訓，縣長饒慶鈴慰問，她說目前計11個高救隊，預計2025年完成一鄉一高救隊。消防局表示，未來將於駐地國軍合作，將全縣及戰時醫療量能升級。

消防局指出，台東駐地國軍包括陸軍太平營區及空軍志航基地，目前約有1百多名擁有EMT-1、EMT-2證照的官兵，為增加官兵救護實務經驗，已開始接洽軍方，希望藉由實務交流，讓官兵不僅能協助縣內救護任務，也能提升戰時官兵救護任務。

今天消防局舉辦高救隊新進13名學員演訓，饒慶鈴在消防局長管建興陪同下前往慰問，只見學員以熟練的技術，操作各項緊急救護動作，深獲饒慶鈴肯定。她說，自上任不斷擴充高救隊後，到院前的急救成功率達到33%，等於每3個OHCA，就有1人救活。

饒慶鈴表示，目前已有67名高救隊員，若加上新進13人，距離目標百名高救隊員還差20人，希望預計在2025年達成，同時也從目前11個鄉鎮市高救隊，增加到16個，完成一鄉一高救隊。把過去12年前全縣的緊急醫療能量，從僅有3%的救活率，大幅提升。