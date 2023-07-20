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花蓮地政所爆性騷 處置遭質疑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮地政事務所一名女員工（右），昨天由縣議員胡仁順（中）、林則葹（左）陪同，指控遭職場性騷，提出申訴4個月未見對方遭懲處。記者王燕華／攝影
花蓮地政事務所一名女員工（右），昨天由縣議員胡仁順（中）、林則葹（左）陪同，指控遭職場性騷，提出申訴4個月未見對方遭懲處。記者王燕華／攝影

花蓮地政事務所一名吳姓女員工昨指控，遭蕭姓測量助理以摸頭、下巴、大腿等方式性騷，4月提出申訴後，蕭男至今未被懲處，她反遭職場霸凌，批「官官相護」；地政事務所表示，25日將召開考績會決定懲處。

吳姓女子由縣議員胡仁順、林則葹陪同出面，表示46歲蕭姓測量助理員常假藉要教她靠得很近，甚至摸她的頭、下巴、肩膀等。

吳女哽咽說，她曾告訴對方「同事間不要有肢體觸碰行為」，但隱忍換來不停騷擾，今年3月她向汪姓課長反映，課長卻要她多溝通、「順著對方的毛」，讓她無言以對；4月10日她提性騷申訴，並申訴汪姓課長未依性平法處理。課長被懲處3小時性平教育課程；蕭被認定性騷成立，卻至今沒有懲處。

胡仁順質疑「是不是有力人士介入」讓蕭繼續工作？林則葹籲縣府明確建立性騷案件處理制度，單位主管須避免造成被害者二次傷害。

花蓮地政事務所主任洪淑麗說，接獲申訴即展開調查，對員工發生性騷擾案件非常遺憾，絕無官官相護或刻意刁難。汪姓課長1月才調任吳的直屬主管，3月接獲反映，覺得需要進一步了解，未立即把兩人工作場合分開。目前已將被申訴人調離原辦公室，相關人員議處及調離現職也循程序審議及辦理中，未來會加強性別工作教育訓練。

主管 花蓮

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