宜蘭紅龍果甜王23.4度 贏白甘蔗

宜蘭紅龍果品質評鑑結果出爐，甜王組冠軍是羅東鎮的游炳煌，果肉中心甜度23.4度超過白甘蔗，是歷年最甜；紅肉組冠軍是員山鄉黃谷釧，已贏得4座冠軍，他抱著平常心參賽，希望奪冠對銷量有幫助。

游炳煌7年前投入種植紅龍果，面積約1分多，2年前退休專心務農，今年第4次參加評鑑。他奪冠的甜王紅龍果經專業評測，3處果肉平均21.7度，最甜的果肉中心23.4度，超過平均甜度22度的白甘蔗。他說，栽培紅龍果要注意氣候變化與肥料管理，今年天氣好，栽培順利，才拿下冠軍。

宜蘭紅龍果栽培期較長，口感綿密、甜度更高。記者陳敬丰／攝影

黃谷釧原種柳丁、芭樂，13年前改種紅龍果，種約7分地，2015年參加評鑑一舉奪下紅肉與甜度雙冠王，今年奪得紅肉王，是他的第4座冠軍。

農業處表示，宜蘭紅龍果種植44.06公頃，產量1220公噸，主要在員山鄉，7月到11月下旬為產期。果實轉色後會在枝條上停留10到15天，口感扎實、甜度更高。