台東市登革熱病媒蚊指數 6處偏高

全台登革熱人數不斷上升，台東縣尚無本土個案，不過已有2例外縣市個案足跡，縣長饒慶鈴昨宣布將周六訂為居家環境清潔日，籲縣民每周至少巡視一次住家環境，隨手消除易滋生病媒蚊的積水容器。衛生局強調，台東市區有6處病媒蚊指數偏高，民眾經勸導不聽將開罰3000元至1萬5000元。

台東縣衛生局昨在北町日式建築群開阻絕登革熱啟動記者會，邀請台東市各里長參與宣導。衛生局人員介紹輪胎、花盆底盤、飲料瓶、水桶及菜園覆蓋帆布等常是病媒蚊孳生環境，發病前1天至後5天為可感染期，若有發燒頭痛、關節痛及出診等症狀要就醫。

饒慶鈴昨也率團隊巡視巷弄環境，發現不少住家都有積水容器，衛生局人員說，積水內可能會有孑孓，不建議直接倒入水溝，可將水倒柏油路面，藉高溫讓病媒蚊「絕子絕孫」。

衛生局長孫國平指出，全國登革熱現有400餘例，台東尚未發生本土個案，但有2例境外個案足跡，台東進入旅遊旺季，希望提供出遊好環境，遊客帶回滿滿回憶，而非帶登革熱回去。

衛生局表示，民眾若不配合清潔環境，可罰3000至1萬5000元，若拒絕配合確診足跡清消作業，可處6萬至30萬罰款。