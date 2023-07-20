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基隆電動機車專案 8月底完成廠商評選

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政府編列3.6億元，要以補助方案送出1.2萬輛「免費青年電動機車」，昨天在環保局官網公告。市長謝國樑說，歡迎所有符合資格的電動機車廠商參與，將於8月底前完成相關的評選作業，再開放民眾申請。

謝國樑說，基隆市公益青年就業電動機車補助計畫公告實施，希望所有市民一起評選、監督過程，多支持這個兼具環保永續與公益社福的雙贏計畫。

環保局說，參加申請者必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車，換購電動機車，且在1萬2000名額以內，可享有中央及市府補助合計4萬元。申請者本人限1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆且連續在籍，須於獲得補助起連續5年，每年在基隆至少公益服務4小時以上。

補助對象分階段開放申請，中低及低收入戶青年人流；而後依序為計畫公告前、後有志願服務記錄冊或公益時數證明青年；最後是加入公益服務並符合計畫青年。

基隆市電動車政策將採取補助方式進行，將有意願廠牌納入專案計畫。先前光陽已表示可提供S6、i-One車款，市價分別是8萬、6萬多元；中華汽車提出將以旗下訂價超過7萬元eMOVING電動機車參與。

基隆 電動機車 青年

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