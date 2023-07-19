遭質疑圖利 基市：花一樣的錢垃圾為何要埋家園

基隆市府決定不與垃圾焚化後灰渣處理業者永盛公司續約，永盛公司質疑，市府公開招標價格可以拉高遠超過給永盛的價碼，圖利他人，市府表示，花一樣的錢安置垃圾，為何要埋在家園。

基隆市議會19日上午召開預備會，市議員吳驊珈指出，基隆市政府決定不與永盛公司續約，環保局是否有能力處理底渣、飛灰，此外，天外天焚化廠儲坑能暫置底渣、飛灰多久，期間市府又該如何避免造成汙染問題。

吳驊珈表示，市府指要透過公開招標、縣市互惠合作方式處理飛灰掩埋問題，萬一銜接不上，市府是否有備案，她會要求市府向議會詳盡說明，並盡快解決這個問題。

基隆市議會議長童子瑋指出，許多市民近日得知市府未與永盛公司續約，擔心會爆發垃圾大戰和垃圾究竟何去何從，將請市府至議會報告，讓市民瞭解後續安排。

永盛公司指出，基隆市長謝國樑曾在議會答詢，瑪陵坑掩埋場當時設置目的是為了解決基隆市的垃圾而成立，價格便宜，如今卻改口說要留下好山好水給基隆市，要用就徵用、不用就丟棄，這樣符合公共利益與公平合理的促進民間參與公共建設法精神嗎。

永盛公司表示，基隆市府要求回饋金從目前每公噸新台幣200元，提高25倍至50倍，造成永盛公司不敷成本。

此外，永盛公司指出，現行向基隆市府收取「飛灰穩定化物掩埋處理」和「底渣再利用」各每公噸1708元，基隆市府不僅要求以現行每公噸1708元，最高不得超過2000元價格續約，同時又辦理3次「飛灰穩定化物掩埋處理」每公噸2萬5000元，和「底渣再利用」每公噸3000元公開招標都流標。

永盛公司表示，基隆市府的作法令人不解，為何公開招標價格可以拉高，遠遠超過給永盛的價碼，基隆市府執意以高於永盛公司優惠價格公開招標，浪費公帑，圖利他人。

對此，基隆市政府發言人余治明表示，考量基隆環境永續，透過公開招標花一樣的錢安置垃圾，為何要埋在自己的家園。