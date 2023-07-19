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低碳旅遊到花蓮 環保局發5千張食住行抵用券

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉立川漁場飼養黃金蜆，適合全家大小摸蜆體驗。本報資料照
花蓮縣壽豐鄉立川漁場飼養黃金蜆，適合全家大小摸蜆體驗。本報資料照

花蓮縣環境保護局鼓勵遊客選擇低碳綠色旅遊，推出4大觀光路線，包括立川漁場、瑞穗生態教育館與吉農冰城等，從市區到山林都有，並完成指定任務，就能領到200元低碳旅遊抵用券，可用在指定店家食住行上，限5000張，發完為止。

環保局表示，今年推出「原鄉森呼吸—chill自然」、「壽豐享生活—chill樂活」、「瑞穗悠閒遊—chill自在」和「洄瀾大陳村—chill人文」4條低碳綠色旅遊行程，以及其他自然生態遊程，景點有大同大禮步道、立川漁場、吉農冰城、北回歸線公園等，其中「洄瀾大陳村」尚在規畫中，預計有野菜學校等美崙區周邊景點，讓環保低碳旅遊不再只是一個口號。

環保局指出，依環保、低碳方向規畫旅遊行程，減少因交通與食宿帶來的環境負荷，維護自然景觀生態。在食衣住行方面，建議民眾搭乘綠色運具、參觀綠色景點、選擇環保餐廳用餐、住宿環保旅宿、參與地方深度體驗等旅遊方式。

為鼓勵遊客選擇低碳旅遊，環保局表示，即日起只要至指定配合店家消費時，到「碳索你沒來過的花蓮」臉書粉絲頁按讚或分享抵用劵貼文，即可獲得1張低碳抵用劵；再到「花蓮低碳旅遊資訊網（https://hlepb-lowcarbon.easylife.net.tw/）」填寫問卷，立刻加碼再獲得1張，每人限申請1次，完成任務後，即可於太魯閣客運、機車出租店、賞鯨遊程、民宿住宿與餐廳等店家折抵，每人最多可獲得2張，數量有限發完為止。

花蓮縣吉安鄉農會展售中心「吉農冰城」銷售多種冰品，其中芋頭冰廣受歡迎。本報資料照
花蓮縣吉安鄉農會展售中心「吉農冰城」銷售多種冰品，其中芋頭冰廣受歡迎。本報資料照
花蓮縣光復鄉馬太鞍濕地擁有豐富的蛙類、魚類與鳥類等多樣化生態。本報資料照
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