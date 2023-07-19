低碳旅遊到花蓮 環保局發5千張食住行抵用券

花蓮縣環境保護局鼓勵遊客選擇低碳綠色旅遊，推出4大觀光路線，包括立川漁場、瑞穗生態教育館與吉農冰城等，從市區到山林都有，並完成指定任務，就能領到200元低碳旅遊抵用券，可用在指定店家食住行上，限5000張，發完為止。

環保局表示，今年推出「原鄉森呼吸—chill自然」、「壽豐享生活—chill樂活」、「瑞穗悠閒遊—chill自在」和「洄瀾大陳村—chill人文」4條低碳綠色旅遊行程，以及其他自然生態遊程，景點有大同大禮步道、立川漁場、吉農冰城、北回歸線公園等，其中「洄瀾大陳村」尚在規畫中，預計有野菜學校等美崙區周邊景點，讓環保低碳旅遊不再只是一個口號。

環保局指出，依環保、低碳方向規畫旅遊行程，減少因交通與食宿帶來的環境負荷，維護自然景觀生態。在食衣住行方面，建議民眾搭乘綠色運具、參觀綠色景點、選擇環保餐廳用餐、住宿環保旅宿、參與地方深度體驗等旅遊方式。