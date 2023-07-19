免費青年電動機車今公告 謝國樑：8月底前完成廠商評選

基隆市政府編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，今天在環保局官網公告，市長謝國樑說，歡迎所有符合資格的電動機車廠商參與計畫，將於8月底前盡速完成電動機車廠商相關的評選作業，再開放民眾申請作業。

謝國樑說，很感謝在基隆市議會的支持與市府同仁的共同努力下，基隆市公益青年就業電動機車補助計畫，將公告實施了。

希望所有市民朋友一起來評選與監督整個過程，並且多支持他這個兼具環保永續與公益社福的雙贏計畫。

謝國樑表示，市府完成評選作業後，將加快後續作業，受理民眾的申請，讓民眾能夠早日依本計畫取得公益就業青年電動機車。

環保局說，今天開放電動機車業者加入計畫，只要符合計畫規定，不限廠牌均可提出車款申請。預計8月下旬前會公布通過審查的廠牌，若開放民眾申請時，會再行公告。

環保局公告指出，參加申請者必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，且在12000名額以內，可享有中央及市政府補助合計4萬元。申請者本人在1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆且連續在籍，並須於獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務等條件才能申請。

補助對象將分階段開放申請，優先針對中低及低收入戶之青年；而後依序為計畫公告前、後有志願服務記錄冊或公益時數證明之青年；最後是加入公益服務並符合計畫之青年。各階段的補助開放申請時間，將另行公告。

基隆市電動車政策將採取補助方式進行，將有意願廠牌納入專案計畫。先前光陽已表示可提供S6、i-One都會版和兩種車款，市價分別是8萬、6萬多元；中華汽車提出將以旗下訂價超過7萬元eMOVING電動機車參與專案。