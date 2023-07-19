0206善款修繕作新創藝廊惹議 花蓮文化局：於法有據

花蓮縣文化局爭取0206地震善款600多萬元，修繕市區復興街55號建物，花蓮審計室、縣議員魏嘉賢接連質疑，建物非法定文化資產，也沒有災損提報列管危樓紀錄，卻用善款修繕，並不合理；文化局解釋是依據消防署函釋、災防法規定，復原重建公共建物，做法合乎規定。

審計部花蓮審計室主任林慶文17日在縣議會提出審核意見，認為文化局動用震災捐款修繕非災損公有建物，也未依決議提出建物與地震的關連性說明，且不合乎災防法第45條規定應專款專用災民直接救助事項，賑災捐款作業管理欠當。

縣議員魏嘉賢今天指出，復興街55號屋齡超過45年，長期閒置；該棟建物在0206前後都不是法定文化資產，依審計室報告，也沒有相關災損提報列管危樓紀錄，文化局卻在震災後3年申請善款修繕，確實有疑義。

魏嘉賢認為，此事涉及捐款人對於政府信任度的問題，呼籲縣府及文化局拿出證據，證明建物鋼筋裸露鏽蝕等問題是0206地震造成，回應各界對善款使用合法性與否的疑慮。

文化局長吳勁毅說，這棟建物原本是警察局宿舍，2020年財政處清查縣有財產，發現實際並無人居住，因此回收，文化局隔年7月辦理撥用，發現梁柱、結構因地震受損嚴重，必須修繕。

吳勁毅說，花蓮0206善款委員會在第17次會議時就討論剩餘經費依據消防署對台南的函釋，只要捐款人沒有指定用途，可依災防法第37條第12項，用在公共建物重建。文化局據此提案申請685萬餘元，在委員會第19次會議獲通過。