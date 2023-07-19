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花蓮富里鄉獎勵生育每胎12萬元 吸引外媒採訪

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮富里鄉為促進生育率提供「高額懸賞」，每胎透過獎勵金及補助可領12萬引外媒注意，澳洲天空新聞特地前來採訪；鄉公所指出生育獎勵金已核撥68人，平均每月有5名新生兒誕生。

根據花蓮縣民政處統計，富里鄉今年6月底人口僅9600多人，為提升生育率，鄉公所去年7月已修正婦女生育獎勵金自治條例，增加補助金額，提供1胎新台幣8萬元補助，且追溯至民國111年7月1日起均可申領。

此外，今年1月施行的新生兒營養補助1胎2萬元，再加上花蓮縣政府1胎2萬元的補助，凡在富里鄉出生的新生兒可獲總計12萬元補助，為花蓮縣各鄉鎮補助金額最高，另外還有中央每月的育兒津貼。

富里鄉公所今天發布訊息表示，從去年開始施辦至今，婦女生育獎勵金已核撥68人，新生兒營養補助也已核撥42人，平均每月有5名新生兒在本鄉誕生。

鄉公所指出，澳洲天空新聞（Sky News Australia）記者郝樂蘭（Brent O’Halloran）近日特地前來富里鄉，就少子化問題進行專訪，因看到富里鄉在生育政策方面的努力，決定深入報導公所如何應對少子化挑戰並推出生育補助政策因應。

富里鄉長江東成表示，少子化議題並非僅限於本鄉，而是全國性的重要議題，少子化帶來的影響包括勞動人口下降、照顧負荷增加、競爭力下滑等。因此，除推出生育補助政策，也歡迎民眾把戶口遷到富里鄉，讓富里鄉人口成長。

生育補助 新生兒 少子化

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