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花蓮縣府爆MeToo事件 女控申訴4個月未懲處還遭職場霸凌

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮地政事務所一名女性員工（右），今天由縣議員胡仁順（中）、林則葹（左）出面，指控遭職場性騷，提出申訴4個月仍未見對方遭懲處。記者王燕華／攝影
花蓮地政事務所一名女性員工（右），今天由縣議員胡仁順（中）、林則葹（左）出面，指控遭職場性騷，提出申訴4個月仍未見對方遭懲處。記者王燕華／攝影

花蓮地政事務所吳姓女員工今天指控，遭蕭姓測量助理以摸頭、下巴、大腿等方式性騷，4月提出申訴，7月6日已認定性騷成立，但近兩周未對蕭做任何懲處，她反遭職場霸凌，批評「官官相護」；該所主任表示，已決定25日召開考績會決定懲處，也會加強員工性平教育。

吳姓女子今天由縣議員胡仁順、林則葹陪同，勇敢站出來指陳縣府機關也發生「Me Too」事件。她說，2020年考上公務員分發到花蓮地政事務所，2021年3月受訓完成開始測量工作，所內指派蕭姓測量助理協助。

她指控，46歲的蕭姓男子擔任測量助理16年，自恃工作經驗比她豐富，經常利用工作時兩人獨處機會，假藉要教她，靠得很近，甚至摸她的頭、下巴、肩膀，還有一次在車內突然用手抓住她的右大腿內外側，把她的右腿挪移到卡住車門的位置，讓她非常驚恐。

吳女哽咽說，她孤身在花蓮求助無門，不希望在工作場合成為同事討論對象，也怕對方刁難、惱怒影響工作，只是告訴對方「同事間不要有肢體觸碰行為」，但隱忍換來的是不停騷擾，她受不了，今年3月中旬告知直屬長官汪姓課長被性騷擾，課長卻要她多溝通，還說要「順著對方的毛」，讓她無言以對。

她和蕭待在同組工作，壓力很大，4月10日正式對性騷擾一事提出申訴，4月18日再申訴汪姓課長未依性平法處理，5月24日由父親陪同，與課長、祕書、人事主任溝通，卻遭汪當面咆哮訓斥，讓她相當錯愕。

吳小姐說，她在工作場合遭受性騷擾，依法提出申訴保護自身權益，卻遭主管刁難，利用權勢打壓。且兩件申訴案結果，課長被懲處3小時性平教育課程，蕭雖被認定性騷成立，至今沒有懲處，根本就是「官官相護」，只想大事化小、小事化無。

胡仁順表示，吳小姐遭到職場性騷擾，身心靈俱疲，她勇敢提出申訴，縣府分別在6月19日、7月6日做成決定書，判定性騷擾成立，但僅要求汪姓課長上3小時性平課程，對蕭姓測量助理卻未做任何處置，顯示縣府根本不重視性騷案件，性平觀念和教育有待加強，他更質疑是不是「有力人士介入」，讓蕭還能在所內繼續工作。

林則葹呼籲縣府要明確建立性騷案件處理制度，單位主管要用更嚴謹細膩態度處置，避免造成被害者二次傷害。

花蓮地政事務所主任洪淑麗說，接獲申訴後性騷擾委員會即展開調查，6月認定成立，將於7月25日開考績會決定對蕭的懲處。

她說，汪姓課長1月才調任吳的直屬主管，3月接獲性騷擾反映後，覺得需要進一步了解，沒有立即把兩人工作場合分開，但之後已將兩人分組，工作樓層也分開；對於員工性平觀念的教育會再加強。

縣府人事處長曾淑芬說，花蓮地政事務是獨立機關，依照性騷擾或職場霸凌辦法的處理流程，是先由機關受理，依調查小組報告來做處理，接著會召開考績會決議申訴對象的懲處額度，再提送縣府。縣府會站在督導角度，協助花蓮地政事務所處理，一定會積極保護當事人，絕對不會官官相護，對當事人職場調適或心理重建也會協助。

花蓮地政事務所今天有女性員工出面指控遭職場性騷，提出申訴4個月仍未見對方遭懲處。記者王燕華／攝影
花蓮地政事務所今天有女性員工出面指控遭職場性騷，提出申訴4個月仍未見對方遭懲處。記者王燕華／攝影

性騷擾 花蓮 MeToo

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