夏天就是要玩水 台東活水湖及杉原灣親子戲水今起報名

夏日親子戲水活動盛行，台東縣府8月將在森林公園活水湖及杉原灣推出四場水域教育及遊憩活動，由專業教練帶領親子檔民眾學習防溺自救等水域安全觀念，另可體驗SUP立式划槳、趴板等水域遊憩項目，1名大人可帶2位孩童，每組收費200元，名額有限，報完為止。

交觀處表示，台東擁有最長海岸線，為鼓勵民眾從小培養親水興趣及具備安全玩水能力，今年選在活水湖及杉原灣水域辦理親子體驗活動，在湖水裡或海洋中練習各項操演水域安全動作，教育課程外還能享受安全戲水樂趣。

8月5日、12日上午9點至下午4點，全天活動地點皆在台東森林公園活水湖。8月6日、13日上午9點至下午4點，上午台東森林公園活水湖，下午杉原灣，兩場地的詳細課程內容可見附圖。