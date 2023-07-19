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台東今起向登革熱宣戰 不配合防治罰3000元起跳

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣衛生局召開登革熱防治記者會，教導里長如何消除病媒蚊。記者徐白櫻／攝影
台東縣衛生局召開登革熱防治記者會，教導里長如何消除病媒蚊。記者徐白櫻／攝影

全台登革熱人數不斷上升，台東縣尚無本土個案，不過已有兩例外縣市個案足跡，縣長饒慶鈴今早宣布將周六訂為居家環境清潔日，籲縣民每周至少巡視一次住家環境，隨手消除易滋生病媒蚊的積水容器。衛生局強調，台東市區有六處病媒蚊指數偏高，民眾經勸導不聽會開罰3000元至1萬5000元。

台東縣衛生局今早在北町日式建築群開阻絕登革熱啟動記者會，邀請台東市各里長參與宣導。衛生局人員介紹輪胎、花盆底盤、飲料瓶、水桶及菜園覆蓋帆布等常是病媒蚊孳生環境，發病前1天至後5天為可感染期，若有發燒頭痛、關節痛及出診等症狀要就醫。

記者會後，縣長饒慶鈴率團隊巡視巷弄環境，每個住家幾乎都有積水容器。衛生局人員說，積水內可能會有孑孓，不建議直接倒入水溝，可以把水倒在柏油路面，藉高溫讓病媒蚊「絕子絕孫」。

衛生局長孫國平指出，全國登革熱目前有400多例，台東尚未發生本土個案，但有2例境外個案足跡，台東目前進入旅遊旺季，希望提供出遊好環境，遊客帶回滿滿回憶，而不是帶登革熱回去。

衛生局補充，民眾若不配合清潔環境，可罰3000至1萬5000元，若拒絕配合確診足跡清消作業，可處6萬至30萬罰款。

台東縣衛生局召開登革熱防治記者會，教導里長如何消除病媒蚊。記者徐白櫻／攝影
台東縣衛生局召開登革熱防治記者會，教導里長如何消除病媒蚊。記者徐白櫻／攝影
台東縣衛生局人員陳列易積水容器，呼籲一周至少一天要進行居家清潔。記者徐白櫻／攝影
台東縣衛生局人員陳列易積水容器，呼籲一周至少一天要進行居家清潔。記者徐白櫻／攝影
衛生局人員將積水倒在柏油路面，藉此殺死孑孓。記者徐白櫻／攝影
衛生局人員將積水倒在柏油路面，藉此殺死孑孓。記者徐白櫻／攝影

衛生局 台東 登革熱

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