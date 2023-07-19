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註銷號牌車輛勿上路 花蓮監理站跨機關稽查取締482輛車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮監理站與花蓮縣政府、縣警察局跨機關合作，建立已註銷號牌即時通報機制，下個月也將與執行署花蓮分署合作，協助通報查扣車輛。圖／花蓮監理站提供
花蓮監理站與花蓮縣政府、縣警察局跨機關合作，建立已註銷號牌即時通報機制，下個月也將與執行署花蓮分署合作，協助通報查扣車輛。圖／花蓮監理站提供

註銷車牌不可上路，卻有部分駕駛以僥倖心態違規行駛。台北區監理所花蓮監理站花蓮縣政府、縣警察局跨機關合作，建立已註銷號牌即時通報機制，如發現停車格停放註銷車牌車輛，即時通報單位取締、拖吊及收回車牌，短短半年就取締482輛車，阻止違規車輛上路。

花蓮監理站長李東林表示，目前縣內約有1千張註銷或在跑註銷程序的車牌，多是老車或事故車，雖然蘇花改有車牌辨識系統可以抓違規車輛，但如果只在鄉鎮市行駛較難查獲。現在增加路邊停車取締，擴大稽查範圍，不讓註銷車牌再使用。

監理站指出，由於車輛大多因未參加定期檢驗，導致被監理單位依法註銷牌照，往往也因此積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費，為避免車輛因逾期檢驗遭註銷牌照，請車主按行車執照的指定驗車日期前後1個月，辦理車輛定期檢驗。若車輛遭註銷牌照且不再使用者，應到監理所站辦理報廢，如還要繼續使用，則應驗車後重新領牌。

為再提升車輛註銷牌照收繳績效，監理站預計8月起與法行政執行署花蓮分署跨機關合作，針對欠費大戶的車輛，同樣建立即時通報機制，協助通報並查扣車輛。依道交處罰條例第12條，汽車使用吊銷、註銷牌照，對汽車所有人處3600元以上至1萬800元以下的罰鍰外，車輛也會遭移置保管並吊扣牌照。

監理站表示，現在監理站提供簡便寬鬆的功能，透過監理服務網「多元管道收集手機及電子郵件信箱」（https://www.mvdis.gov.tw/），在駕駛人、多元管道收集裡輸入相關資訊，手機或電子信箱就能收到監理所、站車輛檢驗通知、汽燃費及交通違規等監理業務的簡訊通知，民眾可多加利用。

花蓮監理站與花蓮縣政府、縣警察局跨機關合作，建立已註銷號牌即時通報機制，短短半年就取締482輛註銷車牌車輛。圖／花蓮監理站提供
花蓮監理站與花蓮縣政府、縣警察局跨機關合作，建立已註銷號牌即時通報機制，短短半年就取締482輛註銷車牌車輛。圖／花蓮監理站提供

監理站 花蓮

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