聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮壽豐重陽禮金 今年大加碼

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100歲以上加碼至3600元，若加上縣府重陽禮金，長輩依年齡可分別領到1600元至1萬3600元不等的紅包，預估將有2509人受惠。

壽豐鄉長曾淑懿表示，高齡化社會來臨，長輩過去對家庭社會乃至於國家的奉獻，功不可沒，在重陽節感恩長者的付出。經鄉代會臨時會通過追加預算，今年透過民政課社政業務費支應263萬400元，提高重陽禮金的發放金額。

鄉公所指出，壽豐鄉重陽禮金經修正後的發放標準，70歲至84歲長者，從500元提高至1000元，受惠人數1950人；85歲至99歲長者，從700元增加至1200元，受惠人數555人；年滿100歲（含以上）者，由2200元加碼至3600元，受惠人數4人。

曾淑懿說，鄉公所行動服務團隊將在9月21日起，陸續下鄉將現金親自送到長輩手中，讓長者感受到關懷。

另外，花蓮縣府提升社會福利，近年修改重陽敬老禮金發放資格，除了下修年齡至65歲以上，百歲人瑞禮金則加碼提高至1萬元。

花蓮13鄉鎮公所訂定重陽禮金致贈長者，秀林鄉、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉及豐濱鄉公所發放年齡從65歲開始，金額為500至1000元不等，其他鄉鎮市則從70歲起發放。新城鄉、鳳林鎮的百歲人瑞重陽禮金提高至1萬元，豐濱鄉則是2萬元，若連同縣府的1萬元，豐濱長輩最高能領到3萬元，金額是全縣最高。

長輩 花蓮

延伸閱讀

司法院人事調動 張宏節調台東地方法院院長

花蓮砂婆噹溪7溯溪遊客受困 全數救出無傷亡

午後山區豪雨 花蓮沙婆噹溪7遊客溯溪受困待援

花蓮防豪雨 秀林鄉累積雨量近百毫米

相關新聞

機車騎上安農溪「最美自行車道」 宜蘭鄉親全家嚇傻：用飆的

宜蘭三星鄉安農溪是當地休閒勝地，許多民眾與遊客漫步溪畔，或騎自行車踏青，但月前不少民眾發現有機車騎上自行車道，甚至汽車開...

紅烏龍茶人氣升 快閃店趣味探索

台東紅烏龍名氣漸開，為讓更多人認識在地特色茶，台東縣府在原創館規畫為期2個月短期快閃店，以活潑有趣的插畫介紹茶文化，店內...

呵護玻璃娃娃 慈父當人生課題

宜蘭市模範父親吳銘鏗在女兒滿月時發現孩子是「玻璃娃娃」，夫妻從難過到面對接受，宜蘭缺乏玻璃娃娃的扶助團體，能尋求的援助相...

花蓮壽豐重陽禮金 今年大加碼

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100...

宜蘭憲明國小躲避球隊 勇冠全國

宜蘭三星鄉憲明國小躲避球隊7月初遠征台中，經歷一番鏖戰，贏得全國躲避球錦標賽國小混合組冠軍，是近年最佳成績；他們曾是沒落...

林右昌任內中斷「市長與民有約」 謝國樑今重啟：了解民意

內政部長林右昌在基隆市長任內中斷的「市長與民有約」，市長謝國樑今晚重啟，謝國樑說，透過雙方的互動與交流，瞭解民意動及需求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦