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紅烏龍茶人氣升 快閃店趣味探索

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東紅烏龍名氣漸開，為讓更多人認識在地特色茶，台東縣府在原創館規畫為期2個月短期快閃店，以活潑有趣的插畫介紹茶文化，店內還有「茶跑道」趣味設計，遊客可輕鬆探索製程與品飲方式。財經處表示，暑期遊客多，透過快閃店推廣紅烏龍，若受歡迎，不排除設常態店方便消費者採購。

紅烏龍是茶業改良場台東分場研發的本土特色烏龍茶，水色橙紅、冷熱泡皆宜，去年台東縣府與國立故宮、摩斯漢堡合作推出聯名及限定產品。為進一步推廣，原創館波浪屋開設「茶∞創新實驗場」，縣長饒慶鈴昨會同茶改場台東分場長蕭建興等人宣布開張，展售至9月30日。

專賣店整合10家在地業者產品，銷售茶葉、茶包、冷萃茶等多元商品，牆面插畫介紹茶風土、茶歷史及台東茶的栽種環境等知識，開張半小時即「開市」，來自北市的遊客買茶包當出遊伴手禮。

縣長饒慶鈴表示，一直希望更多遊客知道紅烏龍茶，這家店是茶知識的展覽場域，歡迎遊客參觀，最好人手帶走一罐茶飲。

蕭建興說，台東鹿野等茶區海拔較低，早春與晚春茶跟高山茶相當，但進入高溫季節後競爭力下降，改良場十幾年前開始研發紅烏龍茶，製茶工序較為人性化，製茶師傅不需要夜以繼日忙碌，紅烏龍口感柔順、展現原始風味，減低刺激感及咖啡因。

台東 快閃

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