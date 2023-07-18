基隆第2處社宅 謝國樑：台肥六合、惠明新村擇一

基隆市長謝國樑今天表示，他近期拜訪內政部次長花敬群，討論將台肥位於六合停車場的基地，與暖暖區「惠明新村」這2處選定1處，作為基隆市第2處社會住宅。

內政部長林右昌今天表示，基隆市在他擔任市長任內，中央與地方一起努力，第1階段尋找土地，在中央協助下，在七堵找到土地，也在去年完成規劃並完成簽約，還有1塊基地也在七堵，但很可惜的是，基隆市長謝國樑要撤銷做其他使用，各縣市有各自的狀況及不同需求。

據相關單位指出，基隆市這2處社會住宅，原本選定在七堵調車場旁興建「光明安居」社會住宅和位於陽明海運旁的「正明安居」社會住宅。

「光明安居」基地面積7198.97平方公尺，總戶數450戶，房型規劃為套房型247戶、2房型128戶、3房型75戶，另有托嬰中心等附屬設施，已於去年9月13日簽約，今年會開工。

至於「正明安居」部分，基地面積為6793平方公尺，由國家住宅及都市更新中心斥資新台幣3.2億元，向國防部眷改基金以及少部分私人畸零地完成購地，總戶數及房型還在規劃中。

謝國樑下午5時在市府「與市民有約」前，接受媒體聯訪說，「光明安居」是已發包出去要興建的社會住宅，這是前基隆市府努力推動的社會住宅，他要給予肯定。

謝國樑說，他近期拜訪內政部次長、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群，說明台肥位於東明路的六合停車場基地，可以考慮作為第2處社會住宅，另與花敬群討論到，位於暖暖區源遠路的「惠明新村」也很適合興建社會住宅，會在這2處地點選定1處，作為基隆市第2處社會住宅。

謝國樑表示，基隆市就業和社會住宅要均重，基隆市也很需要就業基地，至於陽明海運旁的「正明安居」基地，可作為航運產業的總部專區。