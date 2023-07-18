快訊

《玩命關頭》「韓哥」現蹤台灣！首公開行程曝 將替「這球隊」開球

外資賣超台股75億元 這檔大牛股「站回30元關卡」成賣超榜首

基隆第2處社宅 謝國樑：台肥六合、惠明新村擇一

中央社／ 基隆18日電

基隆市長謝國樑今天表示，他近期拜訪內政部次長花敬群，討論將台肥位於六合停車場的基地，與暖暖區「惠明新村」這2處選定1處，作為基隆市第2處社會住宅

內政部長林右昌今天表示，基隆市在他擔任市長任內，中央與地方一起努力，第1階段尋找土地，在中央協助下，在七堵找到土地，也在去年完成規劃並完成簽約，還有1塊基地也在七堵，但很可惜的是，基隆市長謝國樑要撤銷做其他使用，各縣市有各自的狀況及不同需求。

據相關單位指出，基隆市這2處社會住宅，原本選定在七堵調車場旁興建「光明安居」社會住宅和位於陽明海運旁的「正明安居」社會住宅。

「光明安居」基地面積7198.97平方公尺，總戶數450戶，房型規劃為套房型247戶、2房型128戶、3房型75戶，另有托嬰中心等附屬設施，已於去年9月13日簽約，今年會開工。

至於「正明安居」部分，基地面積為6793平方公尺，由國家住宅及都市更新中心斥資新台幣3.2億元，向國防部眷改基金以及少部分私人畸零地完成購地，總戶數及房型還在規劃中。

謝國樑下午5時在市府「與市民有約」前，接受媒體聯訪說，「光明安居」是已發包出去要興建的社會住宅，這是前基隆市府努力推動的社會住宅，他要給予肯定。

謝國樑說，他近期拜訪內政部次長、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群，說明台肥位於東明路的六合停車場基地，可以考慮作為第2處社會住宅，另與花敬群討論到，位於暖暖區源遠路的「惠明新村」也很適合興建社會住宅，會在這2處地點選定1處，作為基隆市第2處社會住宅。

謝國樑表示，基隆市就業和社會住宅要均重，基隆市也很需要就業基地，至於陽明海運旁的「正明安居」基地，可作為航運產業的總部專區。

社會住宅 謝國樑

延伸閱讀

基隆立委「四腳督」？社運工作者王醒之參選 地方政壇估衝擊藍綠白

遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

基市垃圾焚後灰渣處理未續約 謝國樑：公開招標

基隆燃燒垃圾底渣飛灰何處去？ 謝國樑：暫置區可使用數月

相關新聞

機車騎上安農溪「最美自行車道」 宜蘭鄉親全家嚇傻：用飆的

宜蘭三星鄉安農溪是當地休閒勝地，許多民眾與遊客漫步溪畔，或騎自行車踏青，但月前不少民眾發現有機車騎上自行車道，甚至汽車開...

傳承香蕉絲發展工藝 噶瑪蘭族發展協會獲總統文化獎

今天第12屆總統文化獎得主公布，在地希望獎由花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲得，協會很高興傳承香蕉絲技藝被肯定。當年為促進香蕉絲...

終於不再流標 新池上大橋預定3年後完工通車

台9線縱谷路段道路進行拓寬，其中池上大橋改建工程已歷經4次流標，今天終於正式核定公布。公路總局關山工務段表示，未來新橋面...

基隆近5成屋齡30年 加速都更 容積移轉代金也可採雙軌制

基隆市近5成房子屋齡30年以上，都市環境老舊有待改善，為加速都市景觀改善與都更危老推動，市府今天宣布，未來接受基地除原本...

花蓮壽豐重陽禮金加碼 百歲最高可領1萬3600元

花蓮縣壽豐鄉今年在代表會的支持下，將加碼重陽禮金額度，70歲以上長者提高至1000元，85歲以上增加至1200元，100...

台東紅烏龍茶實驗場開張 可品嘗特色茶、認識茶歷史

台東紅烏龍名氣漸開，為讓更多人認識在地特色茶，台東縣府經發處在原創館規畫為期2個月短期快閃店，店內以活潑有趣的插畫介紹茶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦