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宜蘭冬山「在地人戲水秘境」遭倒廚餘 2次大掃除水質回復

中央社／ 宜蘭縣18日電
宜蘭縣冬山鄉松樹門湧泉區6月枯水期時一度遭人傾倒廚餘，除影響水質也飄散異味，經兩度清理後已在7月初回復原有水質。（冬山鄉公所提供）中央社
宜蘭縣冬山鄉松樹門湧泉區6月枯水期時一度遭人傾倒廚餘，除影響水質也飄散異味，經兩度清理後已在7月初回復原有水質。（冬山鄉公所提供）中央社

宜蘭縣冬山鄉公所今天表示，松樹門湧泉區在6月枯水期時一度遭人傾倒廚餘餵魚，除影響水質也發出異味，經兩度清理後已回復原有水質，呼籲各界共同維護環境。

0.2公頃大的松樹門湧泉區位在冬山鄉鹿埔社區，因巷弄道路蜿蜒，外地遊客常找不到，被視為在地人戲水秘境，水溫約攝氏16度。

鄉公所表示，松樹門湧泉區因有不少吳郭魚，過去就曾發現有民眾把飯後廚餘倒入水中餵魚，造成水域殘留油漬，6月又因枯水期到來，發出異味，影響環境衛生。

鄉公所指出，暑假前，公所與社區民眾在當地舉辦2次大掃除，除整理池畔環境及清除池底青苔，也開啟水井補充水源，水位已回升到約60公分，水質清澈見底，回復波光粼粼景致，並在池畔設置「請勿傾倒廚餘」告示牌。

鄉公所表示，29日上午10時到下午2時30分，將在松樹門湧泉區舉辦「冬山湧泉、歡樂一夏」活動，當天將架設氣墊式水上溜滑梯，給體重40公斤以下學童戲水消暑。

水質 廚餘 溜滑梯

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