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機車騎上安農溪「最美自行車道」 宜蘭鄉親全家嚇傻：用飆的

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民眾拍到汽車直接駛進安濃溪河畔的照片。圖／取自臉書社團「三星大小事」
民眾拍到汽車直接駛進安濃溪河畔的照片。圖／取自臉書社團「三星大小事」

宜蘭三星鄉安農溪是當地休閒勝地，許多民眾與遊客漫步溪畔，或騎自行車踏青，但月前不少民眾發現有機車騎上自行車道，甚至汽車開到溪邊，對行人或自行車騎士相當危險。相關單位表示，實務上很難完全防堵機車進入，只能請警方加強取締，更重要的是民眾的自律心。

安農溪是蘭陽發電廠尾水的排水道，全長約17公里，溪畔的自行車道2019年完成上自蘭陽發電廠、下自下湖橋段全線貫通，沿途經過落羽松秘境、張公圍公園等景點，是三星在地人閒暇時的好去處，也吸引不少遊客前往。

今年6月底，有民眾發現機車騎上腳踏車道，PO上臉書社團「三星大小事」，引起鄉親共鳴，「騎機車上自行車道越來越多」、「用飆的」，有人敘述自家孩子騎自行車時險些被機車撞道，「全家都嚇傻了」，三星縣議員陳文昌、三星鄉代會主席陳世玉也投來關注，表示將與縣府、公所、河川局等單位研議解方。

三星鄉公所建設課表示，經過討論，會請警方加強取締。根據道路交通安全處法條例第45條和60條，汽機車行駛自行車專用道可處600到1800元罰鍰；自行車道非平面道路，一般而言不是警方取締重點，安農溪自行車道既然有此問題，公所會向警方反映。

建設課坦言，實務上很難透過設置路障的方式防堵機車進入，車道上本也已經設置告示牌提醒汽機車勿入，若沒有相應的執法強度，無公德心的民眾仍會視若無睹，希望警方開過幾次罰單後以儆效尤，讓民眾有所警惕。

「不能為了少數人的脫序行為，破壞友善的運動空間。」陳世玉表示，安農溪自行車道的本意是讓民眾休閒放鬆，目前也有設置無障礙空間，若因少數人違規就設置路障，恐怕因噎廢食；會請河川警察加強巡邏，取締較誇張的違規行徑，但最終還是要回歸到民眾的自律心。

安農溪自行車道雖立有告示牌禁止汽機車進入，執法力道不強，仍有民眾無視法規進入。圖／取自臉書社團「三星大小事」
安農溪自行車道雖立有告示牌禁止汽機車進入，執法力道不強，仍有民眾無視法規進入。圖／取自臉書社團「三星大小事」
安農溪自行車道是許多人假日去處，但有一些機車騎士違規進入，地方苦尋解方。圖／取自臉書社團「三星大小事」
安農溪自行車道是許多人假日去處，但有一些機車騎士違規進入，地方苦尋解方。圖／取自臉書社團「三星大小事」

自行車 車道 安農溪

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