基隆近5成屋齡30年 加速都更 容積移轉代金也可採雙軌制

基隆市近5成房子屋齡30年以上，都市環境老舊有待改善，為加速都市景觀改善與都更危老推動，市府今天宣布，未來接受基地除原本以捐贈公共設施保留地取得移入容積外，新訂也得以「折繳代金」方式辦理容積移轉，期望在捐地、代金雙軌進行下，加速取得公共設施保留地，促進市容環境的提升。

市府今天說明「容積移轉雙軌制與3革新」措施，市府發言人余治明指出，市長謝國樑重視投資及就業環境、都市景觀改善與都更危老推動，未來接受基地除原本以捐贈公共設施保留地取得移入容積外，新訂也得以「折繳代金」方式辦理容積移轉，期望在捐地、代金雙軌進行下，加速取得公共設施保留地，促進市容環境的提升。

秘書長方定安表示，基隆市近5成為屋齡30年以上之房屋，都市環境老舊有待改善；且基隆近年來都市建設趨於緩慢，建照核發數量逐年下降，111年度僅發照30案。過往容積移轉僅得以捐地方式辦理，制度上缺乏彈性，然公保地取得不易，加上捐地辦理時程冗長且具不確定性，大大影響申請人的投資意願。因接受基地申請門檻過高等因素，導致101年至今僅有28案申請容積移轉。

都發處長謝孝昆指出，未來每件容積移轉申請案應有50%以上繳納代金，代金金額估算依法委託三家不動產估價師進行，力拚3個月內完成估價作業及審查程序，可大幅縮短容積移轉作業時程，提升投資建設之意願及財政統籌運用彈性，加速公共建設之推動。