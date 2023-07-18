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學童吃得到有機米、有機菜 宜蘭食育力大調查連3年獲五星

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣學童在校每周2次吃得到有機蔬菜、每年吃3個月有機米，食農教育融入生活，榮獲「食育力城市大調查」連續3年摘下五星獎，縣長林姿妙今天表揚績優單位。圖／縣政府提供
宜蘭縣學童在校每周2次吃得到有機蔬菜、每年吃3個月有機米，食農教育融入生活，榮獲「食育力城市大調查」連續3年摘下五星獎，縣長林姿妙今天表揚績優單位。圖／縣政府提供

政府去年通過食農教育法，鼓勵大家讓吃變得更有趣，根據最新出爐的食育力城市大調查，主辦單位從「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」4大面相進行縣市指標分析，宜蘭連3年獲得食育力五星城市，學生在校吃得有機蔬菜及有機米，食農教育融入教學，孩子們更貼近土地。

宜蘭縣政府今天在縣務會議，表揚肯定推動食農的縣政府教育處、農業處及衛生局，食力foodNEXT的2023年食育力城市大調查共22縣市，針對民眾、全國家長會長、國教行動聯盟、中華民國營養師公會進行問卷調查，宜蘭各項指標「農業與環境」拿下第3、「教育與文化」第4、「食安與衛生」第5、「推廣滿意度」第2，表現亮眼。

宜蘭國中小學學童免費營養午餐，孩子在校每周2次吃得到有機蔬菜、每年吃3個月有機米，不但午餐食材來源多保障，也使得有機農產獲得穩定通路，全縣光是供應學校的有機蔬菜每天食用約3300公斤、有機米每月食用約45000公斤，學童在食用午餐中融入有機教育觀念。

林姿妙表示，宜蘭自108年9月實施免費營養午餐，為減輕父母經濟壓力並保障每位學童安心受教權，縣府整合縣內有機農業資源，照顧在地農民，鼓勵學校安排在地特色食農教育，並推動營養午餐數位化管理，開發聯合登錄系統提升稽查效益，讓師生吃得安心、家長放心。

教育處表示，「營養午餐3.0計畫」以食安五環政策為基礎，推動優化午餐供應制度、加強培訓午餐相關人員、提高午餐經費、營養午餐數位化管理、強化營養午餐三級品管及推動食育教育等6大政策主軸，讓營養午餐制度及配套更臻完善，朝永續農業方向努力。

營養午餐 食農教育 宜蘭

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