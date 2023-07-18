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基隆飛灰底渣 招標委外處理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

設在基隆市瑪陵山區的廢棄物最終處置場，因為市府與業者15年契約前天期滿未再續約，民代憂底渣無人處理，比垃圾大戰更嚴重。市長謝國樑昨天表示，天外天暫置區可使用好幾個月，近日會招標委外處理，市民可放心。

基隆市政府與永盛公司當年簽訂「廢棄物處理BOO促參案契約」，今年7月16日合約期滿，雙方未再續約，外界關切市府決策過程，也擔心市民處理垃圾會不會出現困擾。

基隆市議員鄭文婷在臉書貼文說，基隆垃圾焚燒產生的底渣無人處理，勢必衍生環境汙染問題，這是比垃圾大戰更嚴重，基隆人必須天天吸髒空氣，市府要盡快出來面對，市民健康比任何事都重要。

謝國樑昨與環保、財政和政風局處長說明「永盛案」，謝說，市民擔心會不會產生垃圾問題，市府過去這段時間有思考相關問題及解決方案，確認不會有問題，市民可放心。

謝國樑表示，不是每個縣市都有埋飛灰固化物場址，市場有機制可解決這些問題，不會有任何延宕與影響，還有縣市互惠方案可運用。謝也說，天外天焚化爐廠區設有暫置區，垃圾燒完後，可在廠區內變成太空包等，委外處理公開招標作業本周會啟動。

環保局長馬仲豪說，市府與永盛合約到期後，現有場址要按照永盛當年提出的投資計畫書，逐步規畫成生態復育公園，市府最終目標是讓場址轉型為公園綠地。

基隆 謝國樑 廢棄物

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