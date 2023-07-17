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基隆第9處失智據點今開課 讓長輩就近參與更願意出門

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，希望有助長輩願意出門就近參與，預防及延緩失智病程的進展。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，希望有助長輩願意出門就近參與，預防及延緩失智病程的進展。圖／基隆市衛生局提供

基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，衛生局長張賢政表示，失智據點是每個失智症家庭強而有力的後盾，未來會持續布建更多新的失智據點，讓長輩願意出門就近參與，預防及延緩失智病程的進展。

衛生局表示，依據台灣失智症盛行率調查數據推估，基隆市約有5000位失智者，社交活動對失智長輩們來說非常重要，失智據點的成立，除讓失智長輩及家屬在社區中就近獲得服務，據點服務人員也能深入社區，發現疑似個案，協助其早期診斷、早期接受照護，並搭配課程活動延緩失智症狀。

安泰樂齡站是基隆市安泰護理之家承接的第2個服務據點，在市府及民間單位合作努力下，今天熱鬧揭牌。議長童子瑋贈送75吋電視機，表達對失智照護的支持。

衛生局說，失智照顧與失能照顧一樣，都需要大家的理解與體諒，期盼透過失智據點服務，建立有愛的失智友善社區，給予失智者及照顧者支持的力量。

住在據點附近的長者說，很高興在住家附近就能參與課程，有人還成為據點小助理，帶領著同學們一起上課。安泰樂齡學堂規畫美術、園藝、桌遊及運動等多元活動課程，期待讓輕度失智長輩延緩認知功能退化，改善憂鬱及焦慮情緒，提升生活品質。

基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，議長童子瑋贈送75吋電視機，表達對失智照護的支持。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，議長童子瑋贈送75吋電視機，表達對失智照護的支持。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，希望有助長輩願意出門就近參與，預防及延緩失智病程的進展。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，希望有助長輩願意出門就近參與，預防及延緩失智病程的進展。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，規畫美術、園藝、桌遊及運動等多元活動課程。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，規畫美術、園藝、桌遊及運動等多元活動課程。圖／基隆市衛生局提供

失智症 衛生局 長輩

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