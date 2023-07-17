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花東不孕症夫妻有福了 門諾醫院攜手生殖中心助好孕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院攜手禾馨宜蘊生殖中心啟動橋接計畫，由醫院提供諮詢、檢查、用藥、產檢及產後照護等服務，生殖中心負責人工生殖技術。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院攜手禾馨宜蘊生殖中心啟動橋接計畫，由醫院提供諮詢、檢查、用藥、產檢及產後照護等服務，生殖中心負責人工生殖技術。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院考量花東不孕夫妻欲尋求治療須舟車勞頓至北部醫院，7月起攜手禾馨宜蘊生殖中心，配合中央「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，由門諾提供諮詢、檢查、用藥、產檢及產後照護等服務，宜蘊負責人工生殖技術，合作協助東部備孕夫妻迎接新生命。

門諾醫院統計，近3年院內求診不孕症件數，2021年有102人次，2022年為426人次，今年截至6月底就有201人次。前兩年可能受到疫情影響求診人次少，直到去年下半年疫情趨緩，人次才變多，預估今年的人次將超過前2年。

院方指出，近年不孕症的原因與工作壓力及生育年齡有關，除了現代人晚婚，有的夫妻原先沒有生子計畫，卻隨著年紀增長想法改變才開始備孕，但女性的卵子功能卻因年齡增加而逐漸下降。

由於花東治療不孕症的醫院沒有幾家，夫妻須搭火車或自行開車到北部醫院求診，2個月內至少往返10次。門諾醫院為減輕東部不孕夫妻的負擔，今年與禾馨宜蘊生殖中心合作，3月派醫護團隊受訓，7月正式啟動生殖橋接計畫。

門諾醫院產科主任蔡啟智表示，花東不孕症夫妻不用密集北上就醫，在醫院就能有前端諮詢服務、相關檢查及用藥，同時還有後端孕期產檢、產後照護等，只有人工生殖部分需前往生殖中心取卵、試管嬰兒及胚胎植入。

禾馨宜蘊生殖中心副院長何信頤指出，不孕症治療所需療程時間依個案狀況有所不同，若能透過醫療機構間的合作，將大幅縮短治療時間成本及提升效能。團隊也會協助患者申請衛福部國民健康署「不孕症治療（試管嬰兒）補助」，首次申請上限為10萬元。

蔡啟智建議，夫妻若有規律性生活，但經一年以上仍未懷孕應及早就醫，由醫師診斷、評估是否需治療不孕症或接受生殖醫學幫助。

門諾醫院產科主任蔡啟智表示，花東不孕症夫妻不用密集北上就醫，在醫院就能有前端諮詢服務、相關檢查及用藥，同時還有後端孕期產檢、產後照護等。圖／門諾醫院提供
門諾醫院產科主任蔡啟智表示，花東不孕症夫妻不用密集北上就醫，在醫院就能有前端諮詢服務、相關檢查及用藥，同時還有後端孕期產檢、產後照護等。圖／門諾醫院提供

不孕症 試管嬰兒

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