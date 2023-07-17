新打卡景點？羅東中山公園計「桯」車招呼站一錯7年

宜蘭羅東中山公園旁一處計程車招呼站路面標誌寫成計「桯」車招呼站，經查2016年鋪設道路柏油後才畫設，一錯就錯7年，今天被網友拍下貼臉書，留言笑稱「新的打卡景點？」鎮公所表示將馬上改善。

中山公園經常舉辦大型活動，車流人潮相當多，為何計「桯」車7年來未曾被發現錯誤？有人研判該路段經常有人停車，平常不是計程車、就是民間私家車停放，以致把路面標誌遮住了，加上民眾匆忙趕路，雙眼觀看左右來車，不會注意路面寫錯字。

今天有網友在「宜蘭知識+」貼文，「想請問這個錯字要找哪個單位訂正呢？位置在人來人往的羅東中山公園旁的計程車招呼站」。

引爆網友留言，「為何這幾個字的字體這麼特別，跟一般看到的不一樣」，「新的打卡景點」，「羅東觀光新景點，除掉可惜！」「重複一個地方上！漆面過厚」，「補正又要再花錢」。

也有人質疑「驗收這樣也能過？」「有人不識字」，甚至網友大酸「通常只用照片驗收請款結案，承辦人員大熱天不方便出來」，「工人趕著要下班」，「難怪去那邊排班都不會出車，像大樹一樣釘在那邊」。