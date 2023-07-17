多良火車站施工休園 暑假暫開放攤商怨沒宣傳

有全台最美火車站之稱的台東多良火車站，因週邊工程休園，考量暑假旅遊旺季，鄉公所顧及攤商生計，決定7、8月開放營運，但因宣傳少遊客寥寥無幾，相比去年1天約減少千人。

台東太麻里鄉多良火車站是南迴公路的著名觀光景點，可觀賞美麗海景，站在觀景台上還能清楚眺望行駛中的火車，園區內有當地居民擺攤，讓遊客享受美好的行旅時光。不過，和往年相比，觀光客變少了，省道上整排停車的景象也不復見。

太麻里鄉公所今年初開始進行車站週邊改善工程，已封園半年多，預計今年10月重新開放。鄉長王重仁受訪表示，目前將進行園區攤位裝修及管線發包，考量攤商生計，加上暑假是旅遊旺季，因此利用工程招標空檔，於7、8月開放攤商進駐，讓民眾入園休憩消費。

可能未多加宣傳，到訪遊客大多是路過發現，入園人數大降，攤商吐苦水說「生意跟收入比過去少了一半以上」，去年疫情期間，每天還有2000、3000人，現在幾乎少了千人，希望公所再多宣傳公告周知。