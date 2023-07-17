快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

多良火車站施工休園 暑假暫開放攤商怨沒宣傳

中央社／ 台東縣17日電

有全台最美火車站之稱的台東多良火車站，因週邊工程休園，考量暑假旅遊旺季，鄉公所顧及攤商生計，決定7、8月開放營運，但因宣傳少遊客寥寥無幾，相比去年1天約減少千人。

台東太麻里鄉多良火車站是南迴公路的著名觀光景點，可觀賞美麗海景，站在觀景台上還能清楚眺望行駛中的火車，園區內有當地居民擺攤，讓遊客享受美好的行旅時光。不過，和往年相比，觀光客變少了，省道上整排停車的景象也不復見。

太麻里鄉公所今年初開始進行車站週邊改善工程，已封園半年多，預計今年10月重新開放。鄉長王重仁受訪表示，目前將進行園區攤位裝修及管線發包，考量攤商生計，加上暑假是旅遊旺季，因此利用工程招標空檔，於7、8月開放攤商進駐，讓民眾入園休憩消費。

可能未多加宣傳，到訪遊客大多是路過發現，入園人數大降，攤商吐苦水說「生意跟收入比過去少了一半以上」，去年疫情期間，每天還有2000、3000人，現在幾乎少了千人，希望公所再多宣傳公告周知。

火車站 台東 多良

延伸閱讀

縣長王惠美許願「彰北快捷道路」預定2026年6月通車

港人消費券到手 商家旺足暑假 有人花十多萬港元買珠寶

穿秦嶺輸水 長江、黃河在關中握手了

這軌道是什麼？網友猜輕軌與雲霄飛車 新竹市府說明了

相關新聞

基隆第9處失智據點今開課 讓長輩就近參與更願意出門

基隆市第9處失智據點「基智憶起玩學堂──安泰樂齡站」今天開課，衛生局長張賢政表示，失智據點是每個失智症家庭強而有力的後盾...

花東不孕症夫妻有福了 門諾醫院攜手生殖中心助好孕

花蓮門諾醫院考量花東不孕夫妻欲尋求治療須舟車勞頓至北部醫院，7月起攜手禾馨宜蘊生殖中心，配合中央「擴大不孕症治療（試管嬰...

新打卡景點？羅東中山公園計「桯」車招呼站一錯7年

宜蘭羅東中山公園旁一處計程車招呼站路面標誌寫成計「桯」車招呼站，經查2016年鋪設道路柏油後才畫設，一錯就錯7年，今天被...

七堵國小要移除校門口成排大王椰子樹 共同回憶將消失

基隆市七堵國民小學校門前廣場成排高聳的大王椰子樹，是校友和當地民眾的共同記憶，但校方擔心落葉和落果可能砸傷人，預計月底移...

基隆燃燒垃圾底渣飛灰何處去？ 謝國樑：暫置區可使用數月

設在基隆市瑪陵山區的廢棄物最終處置場，因市府與業者15年契約昨天期滿未再續約。基隆市議員鄭文婷認為底渣無人處理，比垃圾大...

台東被諷「沒人行道」 燈桿電箱及雜草成特殊現象

台東進入暑假觀光旺季，火車站附近人行道雜草多、變電箱或燈桿恆亙人行道景象突兀，不友善行人的亂象引發遊客批評，有損觀光大縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦